EdTech стартап из России SF Education привлек $500 тысяч

Инвесторы вложили $500 тысяч в стартап SF Education . В раунде приняли участие Vershina Capital и европейский венчурный фонд с фокусом на EdTech, сообщили RB.ru представители компаний.

Стартап вырос из неформального комьюнити в соцсети «ВКонтакте», которое основал канадский финансист российского происхождения Александр Вальцев в 2013 году. Сейчас SF Education представляет собой лицензированный онлайн-университет по финансам, инвестициям, бизнес-аналитике и праву.

На платформе проекта размещены видеокурсы, проводятся вебинары с профессионалами в своих отраслях, есть интерактивные оффлайн и онлайн кейсы. Все программы разделены на факультеты, внутри которых можно выбрать профессии с углубленным обучением в течение 6-12 месяцев или модульные курсы по конкретным навыкам, освоить которые можно за пару месяцев.

«Мы приглашаем преподавать только действующих профессионалов из известных компаний, которые сфокусированы на практико-ориентированных занятиях. Во-вторых, сделали карьерный центр для помощи с трудоустройством. Лучшим студентам организовываем собеседования в различных компаниях и всем без исключения помогаем с карьерным позиционированием, документами и вакансиями», — рассказал Александр Вальцев.

По собственным данным, у SF Education насчитывается около 4 тысяч платящих клиентов, проект стал победителем акселератора «Нетология» в номинации «Лучший продукт» и входит в топ-40 российских EdTech компаний по версии РБК.

Рынок EdTech в области маркетинга, дизайна, IT и образования для детей развит достаточно, но еще есть точки роста. Это сегмент «белых воротничков», который включает сотрудников сферы финансов, аудита, менеджмента и права, считают представители Vershina Capital.

«Именно на него нацелена компания SF Education. Ожидается, что к 2025 году сегмент займет 30% рынка онлайн-образования в СНГ и составит $360M. Мы верим, что нацеленный на перспективный сегмент B2C бизнес будет экспоненциально расти и продолжать лидировать среди EdTech-проектов СНГ», — уточнил управляющий партнер Vershina Capital Владимир Скрынник.

Полученные инвестиции SF Education направит на развитие продуктовой линейки, привлечение талантов и кратный рост маркетинга.