Онлайн-консультации и разработка сайтов по продаже антисептиков: как изменилась сфера частных услуг в России

72% представителей сферы частных услуг в России готовы оказывать услуги удаленно. До введения режима самоизоляции в онлайн-формате работали только 22% специалистов. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Яндекс.Услуги», с которыми ознакомился Rusbase.

В опросе приняли участие 800 мастеров из разных сфер, в том числе строители, IT-фрилансеры, репетиторы и курьеры.

У большинства специалистов — 63,5% — во время самоизоляции не изменились цены на услуги. Многие респонденты отметили падение доходов: о снижении количества заказов говорят представители строительной отрасли, грузоперевозок и сферы красоты. В некоторых отраслях число заказов растет — например, у IT-специалистов.

Исполнители отметили, что боятся заразиться. Мастера отказываются от офлайн-заказов, если у клиента есть признаки ОРВИ, в его квартире много людей или он отказывается надевать маску. Еще мастера не готовы уезжать далеко от дома.