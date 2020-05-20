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Онлайн-консультации и разработка сайтов по продаже антисептиков: как изменилась сфера частных услуг в России

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

72% представителей сферы частных услуг в России готовы оказывать услуги удаленно. До введения режима самоизоляции в онлайн-формате работали только 22% специалистов. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Яндекс.Услуги», с которыми ознакомился Rusbase.

Онлайн-консультации и разработка сайтов по продаже антисептиков: как изменилась сфера частных услуг в России

В опросе приняли участие 800 мастеров из разных сфер, в том числе строители, IT-фрилансеры, репетиторы и курьеры. 

У большинства специалистов — 63,5% — во время самоизоляции не изменились цены на услуги. Многие респонденты отметили падение доходов: о снижении количества заказов говорят представители строительной отрасли, грузоперевозок и сферы красоты. В некоторых отраслях число заказов растет — например, у IT-специалистов. 

Исполнители отметили, что боятся заразиться. Мастера отказываются от офлайн-заказов, если у клиента есть признаки ОРВИ, в его квартире много людей или он отказывается надевать маску. Еще мастера не готовы уезжать далеко от дома. 

В то же время, по данным опроса, заказчики стараются соблюдать дистанцию и другие меры безопасности. Кроме того, они чаще используют онлайн-платежи вместо наличных. 

Некоторые исполнители из-за карантина стали предлагать новые услуги. Строители и специалисты по ремонту проводят онлайн-консультации, а фотографы чаще занимаются ретушью. IT-фрилансерам получают заказы на создание сайтов для продажи защитных масок и антисептиков.

Психологи отмечают, что за последние два месяца к ним стали чаще обращаться за помощью из-за тревожности, конфликтов в семье и страха неизвестности.

У догситтеров стали неактуальными услуги передержки, теперь клиенты ищут помощников для кратковременного выгула. 

Фото: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

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24 мая 2020

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26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

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