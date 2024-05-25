Максут Шадаев назвал беспилотные такси «ближайшим будущим» России

Глава Минцифры Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days высказался о будущем беспилотных такси. Он отметил, что сам уже ездил на прототипе, это было «очень круто», технологии готовы к массовому внедрению на российских дорогах, а начаться оно может уже через пять-семь лет.
«Думаю, что это ближайшее будущее. Я бы сказал, пять-семь лет, наверное, и эта уже практика будет входить в нашу жизнь», — цитирует Шадаева «Интерфакс».
Министр подтвердил, что есть и сложности: например, плотный трафик в границах Бульварного кольца, но он уверен, что технологии дозреют, вопрос безопасности будет решен. И теперь важно разобраться с «социальным восприятием беспилотных автомобилей».
По его словам, личный опыт помогает победить настороженность и даже страх, и машины на автопилоте со временем смогут вызывать такое же «огромное умиление», как беспилотные ротобы-курьеры от «Яндекса».
«Я как человек, у которого нет прав, просто жду этого момента», — признался Шадаев.
Фото на обложке: Unsplash
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