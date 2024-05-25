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Максут Шадаев назвал беспилотные такси «ближайшим будущим» России

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Глава Минцифры Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days высказался о будущем беспилотных такси. Он отметил, что сам уже ездил на прототипе, это было «очень круто», технологии готовы к массовому внедрению на российских дорогах, а начаться оно может уже через пять-семь лет.

Максут Шадаев назвал беспилотные такси «ближайшим будущим» России

«Думаю, что это ближайшее будущее. Я бы сказал, пять-семь лет, наверное, и эта уже практика будет входить в нашу жизнь», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

Министр подтвердил, что есть и сложности: например, плотный трафик в границах Бульварного кольца, но он уверен, что технологии дозреют, вопрос безопасности будет решен. И теперь важно разобраться с «социальным восприятием беспилотных автомобилей».

По его словам, личный опыт помогает победить настороженность и даже страх, и машины на автопилоте со временем смогут вызывать такое же «огромное умиление», как беспилотные ротобы-курьеры от «Яндекса».

«Я как человек, у которого нет прав, просто жду этого момента», — признался Шадаев.

Фото на обложке: Unsplash

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