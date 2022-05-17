Глава Минцифры заявил, что закрытия YouTube в России не планируется

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что закрытия YouTube в России не планируется. Он также объяснил, почему блокировка видеохостинга в стране — не лучшая идея.

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают. Наш приоритет — цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину, независимо от того, в какой части нашей страны он находится»», — заявил Шадаев на форуме «Новые горизонты», трансляция которого шла во «ВКонтакте».

Министр добавил, что следит за ситуацией и дискутирует с коллегами, чтобы не допустить перехода в «тяжелую плоскость»: «Наша задача, чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube».

Шадаев заявил, что закрытие — крайняя мера: «Если только это не переходит определенную грань, когда возможности доступа к этой аудитории используются для навязывания определенной повестки, враждебной нашей стране».

Слухи о блокировке YouTube в России появились в марте 2022 года. Разговоры об этом начались после нескольких сообщений Роскомнадзора о том, что сервис занимается «террористической» деятельностью.

Позднее Роскомнадзор также запретил рекламу Google (владелец YouTube) и его ресурсов.

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