Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,75 млрд рублей

Оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2021 году составил 2,75 млрд рублей, говорится в исследовании Group-IB. Это на 266 млн рублей больше, чем годом ранее. Всего эксперты обнаружили около 3 тыс. онлайн-ресурсов (сайтов, каналов в мессенджерах и групп в соцсетях), торгующих спиртным. Главным алко-мессенджером стал Telegram.

В 2019 и 2020 годах, по данным Group-IB, теневой рынок оставался на отметке 2,5 млрд рублей. В 2021 году он снова пошел в рост. Эксперты обуславливают это подросшими ценами на алкоголь на 2,46% и популярностью в период пандемии дистанционных онлайн-покупок.

Так, в уходящем году количество запросов в поисковике «Яндекс» «купить алкоголь с доставкой» с января по ноябрь превысило 108 тыс., что почти в два раза больше показателя 2020 года.

Эксперты обнаружили в интернете в 2021 году около 3 тыс. онлайн-площадок для реализации горячительного, в том числе контрабандного и произведенного и поступившего в продажу без уплаты налогов.

За последние четыре года из-за масштабных блокировок со стороны компаний, обеспечивающих защиту брендов в интернете, и Роскомнадзора количество подпольных сайтов-алкомаркетов снизилось в два раза: если в 2018 году их было около 4 тыс., то в 2021 уже около 2 тыс. сайтов.

Однако под каждый такой алкомаркет владельцы готовят «зеркала» основных сайтов, в среднем, по 15 доменов для каждого алкомаркета. В 2021 году специалистам удалось обнаружить самую крупную сеть, которая насчитывала около 122 связанных доменных имён. В случае блокировки одного домена — весь контент оперативно «переезжает» на другой и продолжает торговлю.

Исследование показало, что на фоне снижения количества сайтов растет аудитория алкомаркетов в соцсетях и мессенджерах. Эксперты Group-IB обнаружили около 300 различный групп и аккаунтов в соцсетях, предлагающих продажу выпивки с доставкой на дом, а также продажу контрафактного алкоголя. При этом, несмотря на уменьшение количества групп в соцсетях, число подписчиков возросло в 3,8 раз.

Главным алкомаркетом в 2021 году стал мессенджер Telegram, в котором эксперты обнаружили около 130 алкоканалов (в 2020 году их было всего 50) с суммарным числом подписчиков около 750 тыс. (было 160 тыс.).

Специалисты Group-IB оценили экономические показатели теневого алкорынка в 2021 году: «При средней посещаемости сайта, реализующего алкоголь с доставкой, в 1965 человек в месяц, минимальной конверсии (1%) и средней стоимости одной покупки в 1557 рублей заработок 1700 онлайн-магазинов составил в 2021 году около 624 млн рублей».

Плюс к этому ежегодный оборот сайтов с подделками-дубликатами превышает 225 млн рублей в год. Заметив активную миграцию продавцов алкоголя в соцсети и мессенджеры, специалисты также оценили оборот продажи алкоголя в этих каналах. По их данным, он составил 1,9 млрд рублей при аудитории в 82,4 млн пользователей.

Таким образом, общий оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя на всех онлайн-площадках по итогам 2021 года составил порядка 2,75 млрд рублей против 2,5 млрд рублей в 2020 году.

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