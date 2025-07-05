Новые правила оформления ДТП без ГИБДД в 2025 году: лимит европротокола вырос вдвое — до 200 тысяч
С 5 июля максимальная сумма страхового возмещения по европротоколу для аварий с разногласиями увеличивается вдвое — до 200 тысяч рублей. Эксперт объяснил Русбейс, что новшество упростит процедуру.
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«Это означает, что оформить аварию без вызова ГИБДД станет проще даже в тех случаях, когда у водителей нет согласия по поводу обстоятельств ДТП. Нововведение направлено на расширение применения европротокола и снижение нагрузки на дорожные службы и полицию», ― прокомментировал Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс».
Он уверен, что фактически это шаг навстречу автомобилистам. В условиях, когда стоимость ремонта даже при незначительных повреждениях часто превышает 100 тыс. рублей, особенно в мегаполисах, увеличение лимита делает использование европротокола более выгодным и массовым инструментом, отмечает эксперт, так что люди смогут быстрее решать вопросы по авариям, не тратя время на ожидание инспектора и оформление документов на месте.
«Рост лимита также связан с общей тенденцией цифровизации. Центробанк и страховщики последовательно стимулируют оформление аварий через мобильные приложения, где данные ДТП автоматически передаются в страховую компанию. Чем выше сумма возмещения, тем больше у водителей стимулов воспользоваться таким механизмом, даже в спорных ситуациях», — проанализировал Иванов.
Фото на обложке: hodim / Shutterstock / FOTODOM
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