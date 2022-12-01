Счетчик шагов от «ВКонтакте» определил город России с самыми активными жителями

Сервис «Шаги» от «ВКонтакте» определил города-миллионники России с самыми активными и неактивными жителями. Больше других в день проходят жители Москвы, а меньше других – Красноярска. Также выяснилось, что замужние женщины совершают меньше шагов в день, чем незамужние.
Самыми активными по версии сервиса «Шаги» от «ВКонтакте» являются жители Москвы, которые совершают в среднем 6040 шагов в день. С небольшим отрывом идут жители Петербурга с 5929 шагами ежедневно, тройку замыкают новосибирцы, каждый день совершающие 5858 шагов.
Меньше других «шагают» жители Красноярска, Омска и Уфы. Красноярцы, например, ежедневно совершают в среднем 4724 шагов.
Статистика сервиса также показала, что незамужние женщины делают в день в среднем на 15% шагов больше, чем замужние. Девушки моложе 24 лет оказались самыми активными среди представительниц слабого пола, а среди мужчин больше других проходят пожилые в возрасте старше 65 лет и молодые люди до 24 лет.
Фото на обложке: Wachiwit /
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