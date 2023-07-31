Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Шанхай внедрит блокчейн в инфраструктуру города к 2025 году

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Администрация Шанхая опубликовала планы по созданию цифровой инфраструктуры города. Согласно документу, в ближайшие два года в работу городских систем на разных уровнях будет внедрена технология блокчейн. Ожидается, что это поможет как жителям, так и бизнесу.

Шанхай внедрит блокчейн в инфраструктуру города к 2025 году

31 июля администрация китайского города Шанхай опубликовала план реализации мер по развитию и внедрению блокчейна в жизнь города. В документе говорится, что программа была разработана для достижения «стратегической цели» по цифровой трансформации.

В планах Шанхая применение блокчейна во всех отраслях функционирования города: экономике, урбанистике и государственной службе. Провести необходимую подготовку и перевести все процессы на распределенные реестры планируется до 2025 года. 

Согласно заявлению, ощутить на себе пользу от использования блокчейна смогут не только жители Шанхая, но и представители бизнеса. Дело в том, что в городе находится один из крупнейших в мире портов, который также претерпит цифровую трансформацию. Согласно опубликованному документу, блокчейн будет способствовать координации ресурсов в районе дельты реки Янцзы.

В планах Китая явно прослеживается желание стать мировым блокчейн-хабом. Ранее в этом году город Нанкин представил инновационную платформу China Metaverse Technology and Application Innovation Platform, призванную продвинуть исследования и разработки в области метавселенной. Примерно в то же время другой китайский город Сюйчжоу заявил, что будет использовать цифровой юань в международных расчетах.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как туризм может продвинуть Web3 в массы
  2. 2 CoinMarketCap: обзор криптовалютного агрегатора
  3. 3 Блокчейн-разработчик: как самостоятельно освоить эту профессию и открыть новые горизонты
  4. 4 Интерактивная карта компаний в сфере Web3
  5. 5 В Москве пройдет первый международный конгресс TON CON 2022 Autumn
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2023

AI Journey Science

31 июля 2023

«Дело в людях»

31 июля 2023

Твоё дело. Молодой предприниматель России

Все ВОЗМОЖНОСТИ