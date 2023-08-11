Leta Capital инвестировала в американский XR-стартап ShapesXR в раунде на $8,6 млн

Венчурная фирма Leta Capital инвестировала в основанный Ингой Петряевской американский стартап ShapesXR в seed-раунде на $8,6 млн. Решение ShapesXP позволяет создавать VR-игры, AR и иммерсивные приложения.
Основанный Ингой Петряевской американский стартап ShapesXR привлек $8,6 млн в seed-раунде инвестиций. Одним из инвесторов выступила венчурная фирма Leta Capital, сообщил ее партнер Александр Чачава на своей странице в социальной сети.
Информация о сделке также отражена в карточке ShapesXR на Crunchbase. По данным сервиса, лид-инвестором раунда стала британская венчурная фирма ранних стадий Supernode Global. Всего в раунде участвовали 12 инвесторов.
ShapesXR предлагает набор инструментов, которые позволяют создавать трехмерные объекты. Решение стартапа помогает создавать VR-игры, AR и иммерсивные приложения.
ShapesXR был основан Ингой Петряевской в США в 2016 году. По данным Crunchbase, общий объем привлеченных стартапом средств составляет $8,6 млн с учетом текущего раунда.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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