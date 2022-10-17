Стартап бывшего главы LifeNews Габрелянова попал в акселератор Nvidia

Стартап бывшего главы LifeNews Ашота Габрелянова попал в акселератор Nvidia Inception. Shapeyard – это платформа для создания и продажи цифровых 3D-активов.
О вступлении Shapeyard в акселератор для технологических стартапов Nvidia Inception пишет Digital Journal.
Платформа Shapeyard позволяет создавать цифровые 3D-активы, экспортировать их и продавать в формате маркетплейса для использования в метавселенных.
Nvidia Inception – акселератор для технологических стартапов. Участники программы получают доступ к технологиями и экспертам Nvidia, возможность общения с инвесторами венчурного рынка и маркетинговую поддержку продукта.
Shapeyard является проектом венчурной студии Magic Unicorn из Нью-Йорка. Компания разработала сервисы Chudo, Magic, MakeApp.
Фото на обложке: jejim /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цукерберг не смог привлечь в метавселенную и половины ожидаемых пользователей
- 2 7 технологических инноваций, которые изменят продажи
- 3 Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS
- 4 Что такое метавселенная?
- 5 Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету
ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября 2022
19 октября 2022