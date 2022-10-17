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Стартап бывшего главы LifeNews Габрелянова попал в акселератор Nvidia

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап бывшего главы LifeNews Ашота Габрелянова попал в акселератор Nvidia Inception. Shapeyard – это платформа для создания и продажи цифровых 3D-активов.

Стартап бывшего главы LifeNews Габрелянова попал в акселератор Nvidia

О вступлении Shapeyard в акселератор для технологических стартапов Nvidia Inception пишет Digital Journal.

Платформа Shapeyard позволяет создавать цифровые 3D-активы, экспортировать их и продавать в формате маркетплейса для использования в метавселенных.

Nvidia Inception – акселератор для технологических стартапов. Участники программы получают доступ к технологиями и экспертам Nvidia, возможность общения с инвесторами венчурного рынка и маркетинговую поддержку продукта.

Shapeyard является проектом венчурной студии Magic Unicorn из Нью-Йорка. Компания разработала сервисы Chudo, Magic, MakeApp.

Фото на обложке: jejim / Shutterstock

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