Теннисистка Мария Шарапова вложилась в конкурента Robinhood

Теннисистка и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова купила долю в инвестиционной платформе Public.com. С помощью сервиса можно приобретать и продавать акции и криптовалюты.

Мария Шарапова не раскрыла размер своей доли, но собралась проводить на платформе мероприятия для спортсменов Национальной ассоциации студенческого спорта США, сообщил телеканал CNBC.

На решение спортсменки приобрести долю в компании повлияло и то, что 40% аудитории приложения составляют женщины, а это «почти неслыханно для этой сферы», сказала она.

Мария Шарапова также добавила, что инвестиции когда-то ей казались чем-то устрашающим, а платформа Public упрощает процесс инвестиций для новичков.

Среди других знаменитых инвесторов Public — актер Уилл Смит, футболист Джастин Уотт, владелица медиакомпаний Шари Редстоун, бизнесмен Дик Парсонс и скейтбордист Тони Хоук. Компания привлекла $310 млн инвестиций, в том числе от компаний Accel, Greycroft и Lake Star.

Public основал осенью 2019 года Джаник Мэллинг. Число пользователей платформы превысило 1 млн, 90% из них — новички в инвестициях. По собственным данным компании, в прошлом году ее пользовательская база выросла в 13 раз.

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Фото на обложке: официальная страница Марии Шараповой в Facebook