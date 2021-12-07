Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Теннисистка Мария Шарапова вложилась в конкурента Robinhood

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Теннисистка и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова купила долю в инвестиционной платформе Public.com. С помощью сервиса можно приобретать и продавать акции и криптовалюты.

Теннисистка Мария Шарапова вложилась в конкурента Robinhood

Мария Шарапова не раскрыла размер своей доли, но собралась проводить на платформе мероприятия для спортсменов Национальной ассоциации студенческого спорта США, сообщил телеканал CNBC.

На решение спортсменки приобрести долю в компании повлияло и то, что 40% аудитории приложения составляют женщины, а это «почти неслыханно для этой сферы», сказала она. 

Мария Шарапова также добавила, что инвестиции когда-то ей казались чем-то устрашающим, а платформа  Public упрощает процесс инвестиций для новичков.

Среди других знаменитых инвесторов Public — актер Уилл Смит, футболист Джастин Уотт, владелица медиакомпаний Шари Редстоун, бизнесмен Дик Парсонс и скейтбордист Тони Хоук. Компания привлекла $310 млн инвестиций, в том числе от компаний Accel, Greycroft и Lake Star.

Public основал осенью 2019 года Джаник Мэллинг. Число пользователей платформы превысило 1 млн, 90% из них — новички в инвестициях. По собственным данным компании, в прошлом году ее пользовательская база выросла в 13 раз.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: официальная страница Марии Шараповой в Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Частные инвесторы в ноябре купили акции российских компаний на рекордные 91 млрд рублей
  2. 2 Ultimate Education купила контрольную долю в онлайн-школе Bang Bang Education
  3. 3 Объем инвестиций австрийских компаний в экономику Москвы за год вырос на $200 млн
  4. 4 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
  5. 5 Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

Все ВОЗМОЖНОСТИ