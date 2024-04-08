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В шаурме от крупного ритейлера нашли смертельно опасную бактерию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В шаурме от крупного федерального ритейлера нашли смертельно опасную бактерию. Заражение золотистым стафилококком может привести к смерти человека, отметили в Роскачестве. Специалисты ведомства проверили 29 образцов блюда от разных продавцов и только к двум из них не возникло претензий.

В шаурме от крупного ритейлера нашли смертельно опасную бактерию

Специалисты Роскачества обнаружили бактерию золотистого стафилококка в шаурме из «Ашана». Заражение этой бактерией может привести к летальному исходу, сообщили ТАСС в ведомстве.

Роскачество проверит 29 образцов шаурмы от разных продавцов. В 15 образцах блюда специалисты обнаружили бактерию кишечной палочки: это шаурма от Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилла», Dostaевский, «Мираторга», «Глобуса», «Самой вкусной шаурмы», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленда», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».

Всего же в 27 из 29 проверенных образцов не было найдено нарушений норм по микробиологии, и только два образца шаурмы прошли проверку.

Продавцы, в шаурме от которых Роскачество нашло нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили о проведении внутренних проверок и корректирующих мероприятий.

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

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