Оценка китайского интернет-магазина Shein в ходе нового инвестраунда упала на треть

Оценка китайского интернет-магазина упала на треть – со $100 млрд до $66 млрд – в ходе нового инвестиционного раунда на $2 млрд. На переоценку стоимости бизнеса повлияли требования США проверить магазин на использование принудительного труда.
Китайский интернет-магазин Shein привлек $2 млрд в ходе нового инвестиционного раунда. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В ходе раунда оценка бизнеса Shein упала на 34%. В 2022 году магазин оценивали в $100 млрд, сейчас же он стоит $66 млрд. На переоценку повлияло требование США проверить Shein на использование принудительного труда уйгуров (тюркского коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР).
Инвесторы полагают, что заниженная оценка позволит Shein повысить свою рыночную стоимость при выходе на биржу. По данным источников газеты, Shein по итогам 2022 года получил выручку $23 млрд при чистой прибыли $800 млн.
В мае 2021 года Shein стало самым популярным приложением для покупки одежды онлайн. Количество его установок на Android превысило 100 млн.
Фото на обложке: VicVa /
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