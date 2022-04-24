Shell не сможет выйти из проекта «Сахалин-2» без потерь

Источник Financial Times, близкий к компании, уверяет, что руководство Shell начало переговоры о продаже доли в проекте «Сахалин-2» с несколькими китайскими компаниями, но при любом исходе сможет заключить сделку лишь при условии крупной скидки.

Газета также сообщает, что представители Shell считают переговоры «кошмаром», как и любую предстоящую сделку, но вынуждены идти на этот шаг, чтобы хоть как-то минимизировать потери от ухода с российского рынка.

Как пишет FT, переговоры ведутся с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec, но пока все они лишь на ранней стадии.

Издание, ссылаясь на источник, уверяет, что британский нефтяной гигант теряет на уходе с российского рынка минимум $5 млрд и за счет предстоящей сделки намерен хотя бы отчасти восполнить ущерб.

Сейчас доля Shell в проекте по добыче сжиженного природного газа «Сахалин-2» составляет 27,5%.

Китайские госкорпорации пока единственные претенденты на эти активы (как и для всех остальных западных нефтегазовых компаний, избавляющихся от российских активов).

При этом любая китайская сделка, скорее всего, будет с большой скидкой и потребует двустороннего соглашения между Россией и Китаем, добавляет источник FT.

Запущенный в 2009 году проект «Сахалин-2» произвел примерно 11,6 млн тонн сжиженного природного газа, из которых примерно 3,2 млн тонн отошло Shell для дальнейшей продажи.

Остальные акционеры «Сахалина-2» - «Газпром» (более 50%) и японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5% и 10% соответственно.

Ранее главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно говорил о том, что в условиях явного интереса Китая к приобретениям в нефтегазовом секторе Япония не считает целесообразным выходить из крупных российских энергетических проектов.

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