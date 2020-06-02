Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках

Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо банка.

Среди самых распространенных способов — товары-приманки по низкой цене, ложный «технический сбой» на сайте, фейковые службы доставки.

Например, мошенники размещают в качестве приманки на сайте объявлений товар по низкой цене. Для связи они указывают почту или номер телефона с уточнением, что готовы общаться только через мессенджер. Затем продавец предлагает отправить товар и присылает ссылку на поддельный сайт сервиса доставки.

Человек оплачивает товар, но ничего не получает: в реальности он перевел деньги на карту мошенника.

Если продавец сам присылает ссылку на сайт для отслеживания заказа, то стоит проверить, действительно ли это официальный сайт службы доставки, советуют в Сбербанке.

Еще мошенники выставляют на продажу привлекательный товар, который нельзя оплатить на сайте. «Продавец» утверждает, что причина в техническом сбое, и присылает ссылку на оплату от службы поддержки. На самом деле ссылка ведет на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты.

Банк напоминает, что не следует переходить по ссылкам от незнакомых людей.

Наконец, мошенники маскируются под службы доставки популярных магазинов. Они либо очень похожи на оригинал, либо отличаются только указанием, что это «подрядная организация».

Сбербанк призывает покупателей внимательно смотреть на сайты: если что-то вызывает сомнения, лучше ничего не покупать или позвонить по телефону горячей линии компании-производителя товаров или магазина, чтобы задать вопросы об интернет-ресурсе.