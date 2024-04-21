Спрос на «шенген» вырос на 20%: визовые центры не справляются с потоком — РБК

Спрос на визы в Шенгенскую зону вырос к весне 2024 года на 20%, подсчитали в агентстве «Да-Турс». Тенденцию подтверждают в сети «Единый Визовый Центр» и агентстве «Калинка Сервис». При этом количество желающих оформить «шенген» существенно превышает пропускную способность консульств, которые ввиду санкций всерьез сократили штаты.

По данным РБК, в преддверии периода отпусков адаптировавшиеся к рейсам с пересадками и новым требованиям и срокам оформления виз намерены реализовать отложенный спрос, отчего в консульствах вновь появились очереди — запись осуществляется уже на конец мая/июнь/июль.

Рост числа запросов объясняется тем, что визы стали короткими, поэтому обращаются люди за ними повторно. Во избежание проблем с документами и сроками чаще оформляют запросы через агентства, а выбор страны зависит от двух критериев — длины визы и «лояльности к россиянам» (в этом плане популярны Греция и Венгрия).

В итоге чаще всего подают документы на визы в Италию, Испанию, Францию (выдают многократные визы). Но при этом непосредственно сейчас во Францию из-за Олимпиады почти не попасть, если только не пользоваться «приоритетными слотами» в консульствах.

Казалось бы, запросы на туры в ЕС выросли в текущем году на 10-15% относительно прошлого года (данные Российского союза туриндустрии), но в сравнении с допандемийным периодом это ничтожно низкие цифры — на 80-90% меньше 2019 года.

По сведениям специализированного портала Schengen Visa Info, заявлений на «шенген» в 2019 году было 4 млн, а в 2022 году — 687 тыс. (выдано — 603 тыс., из них в Испанию — 154,4 тыс., в Италию — 103 тыс., во Францию — 55,2 тыс., в Германию — 38,8 тыс.).

Если говорить о готовых пакетных турах, то и на них спрос тоже вырос: на 25% с начала года в сравнении с 2023 г. у Tez Tour, на 20% у PAC Group. Подтверждают тенденцию и в «Русском экспрессе» и «Интуристе» с оговоркой, что допандемийных цифр уже не будет.

Один из радостных трендов — возвращение комбинированных туров по нескольким странам. В прошлом году туроператоры ввиду высокой неопределенности убрали их из ассортимента, а теперь снова вернули. Подобные туры (наиболее популярные Франция — Италия, Испания — Франция, Франция — Италия — Швейцария, Германия — Австрия) выбирают порядка 40% туристов.

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