С 9 по 11 ноября в Москве прошла шестая конференция TECH WEEK, на которой представили крупнейших технологичных компаний, предприниматели и инвесторы обменялись опытом и узнали новые подходы в применении инноваций и технологий.

В Москве состоялась шестая конференция TECH WEEK