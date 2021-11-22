В Москве состоялась шестая конференция TECH WEEK

С 9 по 11 ноября в Москве прошла шестая конференция TECH WEEK, на которой представили крупнейших технологичных компаний, предприниматели и инвесторы обменялись опытом и узнали новые подходы в применении инноваций и технологий.
Чем запомнилась осенняя конференция TECH WEEK:
- выступление 327 спикеров, среди которых — Максим Спиридонов, основатель образовательной платформы «Нетология-групп», Михаил Кучмент, сооснователь Hoff, Анатолий Сморгонский генеральный директор Gett в России, Игорь Стоянов, основатель и президент сети салонов красоты «Персона» и другие;
- тематический поток Skolkovo AI, в рамках которого прошел Demo Day выпускников программы Data Explorer и 20 компаний представили новейшие разработки в области искусственного интеллекта;
- карьерные и менторские консультации;
- питчи стартапов. Свои проекты перед инвесторами крупных компаний таких, как Skolkovo Ventures, «Акселератор ВТБ», «ТВЭЛ-КЦ» (отраслевой акселератор Росатома), MTS StartUp Hub и других, защитили 15 участников;
- Speed Networking;
- Afterparty с группой «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».
Также каждый участник мероприятия получил доступ к новому мобильному приложению TECH WEEK от «Ивентишес», которое стало своего рода электронным аналогом конференции.
Следующая TECH WEEK пройдет летом 2022 года. Раннее бронирование открыто на сайте.
Организатор — компания «Технократ» при поддержке стратегического партнера фонда «Сколково», технологического партнера «Мегафон», FINTECH партнера B2Bbroker, партнера TECHLAB Pepsico, а также спонсора потока TECH FOR CORPORATIONS KAMCHIA.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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