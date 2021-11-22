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В Москве состоялась шестая конференция TECH WEEK

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 9 по 11 ноября в Москве прошла шестая конференция TECH WEEK, на которой представили крупнейших технологичных компаний, предприниматели и инвесторы обменялись опытом и узнали новые подходы в применении инноваций и технологий.

В Москве состоялась шестая конференция TECH WEEK

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Чем запомнилась осенняя конференция TECH WEEK:

  • выступление 327 спикеров, среди которых — Максим Спиридонов, основатель образовательной платформы «Нетология-групп», Михаил Кучмент, сооснователь Hoff, Анатолий Сморгонский генеральный директор Gett в России, Игорь Стоянов, основатель и президент сети салонов красоты «Персона» и другие;
  • тематический поток Skolkovo AI, в рамках которого прошел Demo Day выпускников программы Data Explorer и 20 компаний представили новейшие разработки в области искусственного интеллекта;
  • карьерные и менторские консультации;
  • питчи стартапов. Свои проекты перед инвесторами крупных компаний таких, как Skolkovo Ventures, «Акселератор ВТБ», «ТВЭЛ-КЦ» (отраслевой акселератор Росатома), MTS StartUp Hub и других, защитили 15 участников;
  • Speed Networking;
  • Afterparty с группой «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».

Также каждый участник мероприятия получил доступ к новому мобильному приложению TECH WEEK от «Ивентишес», которое стало своего рода электронным аналогом конференции. 

Следующая TECH WEEK пройдет летом 2022 года. Раннее бронирование открыто на сайте

Организатор — компания «Технократ» при поддержке стратегического партнера фонда «Сколково», технологического партнера «Мегафон», FINTECH партнера B2Bbroker, партнера TECHLAB Pepsico, а также спонсора потока TECH FOR CORPORATIONS KAMCHIA. 

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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