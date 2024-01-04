Shift Robotics представила новую версию роботизированной обуви Moonwalkers X

Компания Shift Robotics в преддверии крупнейшей технологической выставки CES 2024 в Лас-Вегасе на следующей неделе представила Moonwalkers X — последнюю версию своей роботизированной обуви, которая стала легче, компактнее и функциональнее.

В Moonwalkers X — усовершенствованной оригинальной модели Moonwalkers — улучшились также маневренность и безопасность движения за счет системы управления ShiftOS 2.0, которая усовершенствовала плавность разгона и торможения, а также учитывает походку обладателя роботизированной обуви.

Важным усовершенствованием является также адаптивность новой модели к меньшим размерам обуви, что делает их идеальными для коммерческого применения, пишет VentureBeat.

Сюнцзе Чжан, генеральный директор Shift Robotics, сообщил, что обновленная трансмиссия Moonwalkers X, рама на основе магниевого сплава и амортизирующие колеса позволяют «обеспечить самую плавную и эффективную навигацию по складу».

Компания уверяет, что роботизированная обувь повышает скорость персонала в сфере дистрибуции, логистики и складского учета (а эти люди делают не менее 30 тыс. шагов в день). Вместе со скоростью перемещений повышается, соответственно, и эффективность работников — примерно вдвое (экономия — почти 400 часов в год).

Выпуск Moonwalkers X запланирован на первую половину 2024 года, цены на них будут объявлены одновременно с их поступлением на рынок. Компания Shift Robotics также сообщила, что выделила ограниченное количество Moonwalkers X для тестирования в инновационных компаний и приглашает представителей на CES 2024 для переговоров о предоставлении моделей для теста.

Фото на обложке: VentureBeat