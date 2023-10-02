Проект по продаже шин ShinSale привлек 16 млн рублей от Moscow Seed Fund

Проект по продаже б\у шин ShinSale привлек 16 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund. Полученные средства компания направит на масштабирование на российском рынке.
Проект ShinSale в 2018 году основали Кирилл Лукоянов, Сергей Оганесян, Эрнест Исраелян и Армен Исраелян. Компания занимается автоматизацией продажи автомобильных б/у шин и дисков с помощью IT-модулей на основе машинного обучения.
Компания разработала платформу ShinSale AI, через которую можно решать ключевые задачи вторичного рынка: от расчета уровня износа до прогнозирования спроса в различных регионах страны. ShinSale AI также позволяет вести клиентский менеджмент с учетом специфики рынка повторного потребления.
По словам одного из основателей и CEO ShinSale Сергея Оганесяна, компания стремится внести вклад в развитие ответственного потребления.
«Многие товары могут принести обществу больше пользы, чем приносят сейчас, и наша задача реализовать это. Для этого мы используем современные технологии на стыке различных областей. Инвестиции от Moscow Seed Fund помогут нам реализовать наши идеи», — отмечает фаундер.
Сейчас ShinSale уже нашел партнеров в крупных российских городах, в Санкт-Петербурге, Перми, Воронеже, Новосибирске и Саратове. В планах компании — расширение в другие города-миллионники.
ShinSale стремится довести автоматизацию всех этапов до 100% и обеспечить товарооборот площадки в 5 млрд рублей к 2026 году.
Подробнее об истории запуска ShinSale можно почитать в интервью RB.RU с одним из основателей проекта.
Фото на обложке: Chonlatee42 /
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