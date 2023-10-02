Проект по продаже шин ShinSale привлек 16 млн рублей от Moscow Seed Fund

Проект по продаже б\у шин ShinSale привлек 16 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund . Полученные средства компания направит на масштабирование на российском рынке.

Проект ShinSale в 2018 году основали Кирилл Лукоянов, Сергей Оганесян, Эрнест Исраелян и Армен Исраелян. Компания занимается автоматизацией продажи автомобильных б/у шин и дисков с помощью IT-модулей на основе машинного обучения.

Компания разработала платформу ShinSale AI, через которую можно решать ключевые задачи вторичного рынка: от расчета уровня износа до прогнозирования спроса в различных регионах страны. ShinSale AI также позволяет вести клиентский менеджмент с учетом специфики рынка повторного потребления.

По словам одного из основателей и CEO ShinSale Сергея Оганесяна, компания стремится внести вклад в развитие ответственного потребления.

«Многие товары могут принести обществу больше пользы, чем приносят сейчас, и наша задача реализовать это. Для этого мы используем современные технологии на стыке различных областей. Инвестиции от Moscow Seed Fund помогут нам реализовать наши идеи», — отмечает фаундер.

Сейчас ShinSale уже нашел партнеров в крупных российских городах, в Санкт-Петербурге, Перми, Воронеже, Новосибирске и Саратове. В планах компании — расширение в другие города-миллионники.

ShinSale стремится довести автоматизацию всех этапов до 100% и обеспечить товарооборот площадки в 5 млрд рублей к 2026 году.

Подробнее об истории запуска ShinSale можно почитать в интервью RB.RU с одним из основателей проекта.

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