«Школа 21» начала отбирать студентов для обучения программированию

«Школа 21» набирает новый поток студентов, которые будут бесплатно изучать программирование. Чтобы попасть в школу, необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти несколько отборочных этапов.

Чтобы стать студентом, желающие должны зарегистрироваться на сайте, пройти тестирование, видеоинтервью и записаться на онлайн-встречи.

Участники, успешно прошедшие все этапы, попадут в «бассейн» — это четырехнедельный интенсив, в результате которого организаторы выберут будущих студентов. Они изучат основы программирования, решат задачи и проверят работы друг друга.

Ближайшие «бассейны» стартуют 7 сентября в Москве и 14 сентября в Казани. Подать заявку на обучение в школе может любой желающий, достигший 18 лет.

«Школа 21» — проект Сбербанка с филиалами в Москве и Казани. Он входит в более широкую сеть школ программирования под названием «Ассоциация 42», которая работает в 22 странах мира. Студенты могут свободно переводиться из одного кампуса в другой.





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