Образовательный проект от Data МТС Web Services стал победителем в номинации Data Fusion в образовании

«Школа аналитиков данных» — это образовательная программа, в рамках которой студенты осваивают углубленные навыки Python, знакомятся с основами классического машинного обучения и изучают методы создания ML-моделей для различных областей, таких как геоаналитика, реклама и финтех.

Программа состоит из онлайн-вебинаров, домашних заданий и итоговых работ. На курсе преподают специалисты центра Data MWS (прежнее название Big Data МТС), они делятся со студентами опытом, предлагают задания, основываясь на реальных задачах продуктов. Программа доступна бесплатно всем желающим — от школьников до опытных IT-специалистов.

«Мы поставили перед собой цель — создать программу, которая за 10 месяцев подготовит специалиста уровня Junior, обладающего практическими навыками и углубленными теоретическими знаниями, необходимыми для успешного старта карьеры. На третий поток "Школы аналитиков данных" было подано почти 5 тыс. заявок. Многие студенты по итогу обучения стали штатными сотрудниками Data MWS (прежнее название Big Data МТС). Этот проект выделяется своей эффективностью и актуальностью, так как он не только отвечает требованиям современного рынка, но и способствует формированию квалифицированных специалистов, готовых к внесению вклада в развитие бизнеса», — прокомментировал Chief Data Scientist MWS Никита Зелинский.

Data Fusion Awards — общероссийская кросс-отраслевая премия в области технологий работы с данными и ИИ. Премия вручается за достижения в сфере продвижения тренда Data Fusion, успешное выполнение кросс-отраслевых проектов по анализу больших данных с применением алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, а также за развитие образовательных инициатив по подготовке специалистов.

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