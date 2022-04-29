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Школа «Креатус» бесплатно обучит московских креативных предпринимателей интеллектуальному праву

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 апреля стартовал первый поток программы. Слушатели получат как общее представление об интеллектуальной собственности и принципах ее оборота в цифровой среде, так и знания о нюансах управления интеллектуальными правами в каждой конкретной индустрии. Программа второго потока начнется 18 июня.

Школа «Креатус» бесплатно обучит московских креативных предпринимателей интеллектуальному праву
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«Креатус» — первая в России школа интеллектуального права. Ее задача — обучить предпринимателей и самозанятых грамотно современным методам управления интеллектуальными правами на творческую продукцию и зарабатывать на этом.

«Чтобы взять заданную планку и обеспечить рост своему предприятию, нужно получить качественное образование в сфере интеллектуальных прав и творческой коммерции. Очень важно, что в “Креатусе” можно овладеть кросс-индустриальными знаниями. Все секторы рынка пересекаются и дополняют друг друга. Я это знаю по собственному опыту, ведь дизайн — как раз та самая креативная индустрия, участвующая в развитии любого бизнеса», — поделился основатель «Смирнов Дизайн (SmirnovDesign)» Сергеей Смирнов.

Преподаватели школы «Креатус» — это ведущие российские эксперты сферы интеллектуально права, а также консультанты-практики, за плечами которых сотни сложных судебных процессов, масштабных сделок, государственных реформ. Среди них:

  • Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;
  • Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности;
  • Руслан Гацалов, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw; Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
  • Константин Леонтьев, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;
  • Валерия Брусникина, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain; Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex;
  • Юрий Яхин, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507;
  • Геннадий Уваркин, генеральный директор правового бюро «Омега». 

Основатели школы — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP запустили совместный проект. 

Подробнее — на сайте

Фото на обложке: Cagkan Sayin / Shutterstock

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