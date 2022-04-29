Школа «Креатус» бесплатно обучит московских креативных предпринимателей интеллектуальному праву

23 апреля стартовал первый поток программы. Слушатели получат как общее представление об интеллектуальной собственности и принципах ее оборота в цифровой среде, так и знания о нюансах управления интеллектуальными правами в каждой конкретной индустрии. Программа второго потока начнется 18 июня.
«Креатус» — первая в России школа интеллектуального права. Ее задача — обучить предпринимателей и самозанятых грамотно современным методам управления интеллектуальными правами на творческую продукцию и зарабатывать на этом.
«Чтобы взять заданную планку и обеспечить рост своему предприятию, нужно получить качественное образование в сфере интеллектуальных прав и творческой коммерции. Очень важно, что в “Креатусе” можно овладеть кросс-индустриальными знаниями. Все секторы рынка пересекаются и дополняют друг друга. Я это знаю по собственному опыту, ведь дизайн — как раз та самая креативная индустрия, участвующая в развитии любого бизнеса», — поделился основатель «Смирнов Дизайн (SmirnovDesign)» Сергеей Смирнов.
Преподаватели школы «Креатус» — это ведущие российские эксперты сферы интеллектуально права, а также консультанты-практики, за плечами которых сотни сложных судебных процессов, масштабных сделок, государственных реформ. Среди них:
- Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;
- Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности;
- Руслан Гацалов, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw; Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
- Константин Леонтьев, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;
- Валерия Брусникина, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain; Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex;
- Юрий Яхин, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507;
- Геннадий Уваркин, генеральный директор правового бюро «Омега».
Основатели школы — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP запустили совместный проект.
Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Cagkan Sayin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Российском интернет-форуме обсудят будущее рунета
- 2 Стартовал прием заявок на участие в акселераторе «Архипелаг 2022»
- 3 Открыта регистрация на форум о будущем интернета Youth RIGF-2022
- 4 На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ пройдет школа программирования GoTo
- 5 Universal University приглашает на дни открытых дверей в апреле
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022