Школа «Креатус» бесплатно обучит московских креативных предпринимателей интеллектуальному праву

23 апреля стартовал первый поток программы. Слушатели получат как общее представление об интеллектуальной собственности и принципах ее оборота в цифровой среде, так и знания о нюансах управления интеллектуальными правами в каждой конкретной индустрии. Программа второго потока начнется 18 июня.

«Креатус» — первая в России школа интеллектуального права. Ее задача — обучить предпринимателей и самозанятых грамотно современным методам управления интеллектуальными правами на творческую продукцию и зарабатывать на этом.

«Чтобы взять заданную планку и обеспечить рост своему предприятию, нужно получить качественное образование в сфере интеллектуальных прав и творческой коммерции. Очень важно, что в “Креатусе” можно овладеть кросс-индустриальными знаниями. Все секторы рынка пересекаются и дополняют друг друга. Я это знаю по собственному опыту, ведь дизайн — как раз та самая креативная индустрия, участвующая в развитии любого бизнеса», — поделился основатель «Смирнов Дизайн (SmirnovDesign)» Сергеей Смирнов.

Преподаватели школы «Креатус» — это ведущие российские эксперты сферы интеллектуально права, а также консультанты-практики, за плечами которых сотни сложных судебных процессов, масштабных сделок, государственных реформ. Среди них:

Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;

Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности;

Руслан Гацалов, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw; Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

Константин Леонтьев, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP;

Валерия Брусникина, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain; Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex;

Юрий Яхин, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507;

Геннадий Уваркин, генеральный директор правового бюро «Омега».

Основатели школы — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP запустили совместный проект.

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Фото на обложке: Cagkan Sayin / Shutterstock