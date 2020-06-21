Весь июль будет проходить онлайн-школа, которая включает в себя профильные вебинары, практические занятия и командную работа над бизнес-задачами. А также, онлайн-марафон для Java и .NET разработчиков.

Стартует летняя ИТ-школа от ИТ-компании «КРОК»