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Стартует летняя ИТ-школа от ИТ-компании «КРОК»
Новости
Юлиана Трегуб
Весь июль будет проходить онлайн-школа, которая включает в себя профильные вебинары, практические занятия и командную работа над бизнес-задачами. А также, онлайн-марафон для Java и .NET разработчиков.
Стартует летняя ИТ-школа от ИТ-компании «КРОК»Юлиана Трегуб
Направления школы:
- автоматизация стартапа, 29 июня – 10 июля;
- телекоммуникации, 6–17 июля;
- IT-аналитика, 13–25 июля;
- развитие бизнеса, 20–31 июля.
Croc dev challenge — онлайн-марафон, в котором за три недели команда участников из трех-пяти человек должна будет решить реальную задачу. В рамках марафона пройдут вебинары и код-ревью, на которые можно зарегистрироваться отдельно.
Этапы отбора:
- заполнение заявки:
- интервью с HR;
- вступительные испытания.
Подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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