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Стартует летняя ИТ-школа от ИТ-компании «КРОК»

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Весь июль будет проходить онлайн-школа, которая включает в себя профильные вебинары, практические занятия и командную работа над бизнес-задачами. А также, онлайн-марафон для Java и .NET разработчиков.

Стартует летняя ИТ-школа от ИТ-компании «КРОК»

Направления школы:

  • автоматизация стартапа, 29 июня – 10 июля;
  • телекоммуникации, 6–17 июля;
  • IT-аналитика, 13–25 июля;
  • развитие бизнеса, 20–31 июля.

Croc dev challenge  — онлайн-марафон, в котором за три недели команда участников из трех-пяти человек должна будет решить реальную задачу. В рамках марафона пройдут вебинары и код-ревью, на которые можно зарегистрироваться отдельно.


Этапы отбора:

  • заполнение заявки:
  • интервью с HR;
  • вступительные испытания.


Подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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