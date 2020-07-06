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Школа MACS станет Школой новой экономики и платформой для построения бизнеса и профессионального сообщества
Новости
Юлиана Трегуб
Школа продвинутых коммуникаций MACS в составе университета креативных индустрий Universal University стала Школой новой экономики. С нового учебного года 2020/2021 ее образовательные программы будут ориентированы на предпринимателей, менеджеров, лидеров изменений и руководителей компаний. Школа представит долгосрочные и краткосрочные программы обучения.
Школа MACS станет Школой новой экономики и платформой для построения бизнеса и профессионального сообществаЮлиана Трегуб
Школа MACS предлагает новую платформу для развития компетенций:
- предпринимателей;
- управленцев;
- основателей компаний.
Программы MACS нацелены на:
- развитие мета-навыков;
- нестандартных подходов к управлению;
- предпринимательское мышление;
- способность трансформировать бизнес.
Основные долгосрочные программы по направлениям:
- предпринимательство и корпоративное лидерство;
- управление и трансформация бизнеса;
- маркетинг и коммуникации;
- развитие человеческого капитала.
16 июля пройдет День открытых дверей программ MACS в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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