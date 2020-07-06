Школа продвинутых коммуникаций MACS в составе университета креативных индустрий Universal University стала Школой новой экономики. С нового учебного года 2020/2021 ее образовательные программы будут ориентированы на предпринимателей, менеджеров, лидеров изменений и руководителей компаний. Школа представит долгосрочные и краткосрочные программы обучения.

Школа MACS станет Школой новой экономики и платформой для построения бизнеса и профессионального сообщества