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Школа MACS станет Школой новой экономики и платформой для построения бизнеса и профессионального сообщества

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Школа продвинутых коммуникаций MACS в составе университета креативных индустрий Universal University стала Школой новой экономики. С нового учебного года 2020/2021 ее образовательные программы будут ориентированы на предпринимателей, менеджеров, лидеров изменений и руководителей компаний. Школа представит долгосрочные и краткосрочные программы обучения.

Школа MACS станет Школой новой экономики и платформой для построения бизнеса и профессионального сообщества

Школа MACS предлагает новую платформу для развития компетенций:

  • предпринимателей;
  • управленцев;
  • основателей компаний.

Программы MACS нацелены на: 

  • развитие мета-навыков;
  • нестандартных подходов к управлению; 
  • предпринимательское мышление;
  • способность трансформировать бизнес. 

Основные долгосрочные программы по направлениям:

  • предпринимательство и корпоративное лидерство;
  • управление и трансформация бизнеса;
  • маркетинг и коммуникации;
  • развитие человеческого капитала.


16 июля пройдет День открытых дверей программ MACS в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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