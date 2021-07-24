Школьники из России завоевали все золотые медали на Международной олимпиаде по физике

Российская сборная выиграла все пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике для школьников ( IPhO 2021 ). Так наша команда повторила собственный прошлогодний рекорд.

Международную олимпиаду по физике в этом году принимал Вильнюсский университет в Литве, Пресс-служба Министерства просвещения России уточняет, что из-за пандемии соревнования проводили дистанционно. Команда из пяти российских школьников завоевала все «золото» (как и в прошлом году). Они соревновались с 363 участниками из 75 стран мира.

Россию представляли:

Матвей Князев (физтех-лицей им. П. Л. Капицы)

Денис Исмагилов (физтех-лицей им. П. Л. Капицы)

Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580)

Николай Кононенко (школы № 57 в Москве)

Данила Самоделкин (школа № 2007 в Москве)

До этого они хорошо проявили себя на Всероссийской олимпиаде по физике и уже после этого тренировались на сборах в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и образовательном центре «Сириус». Сама олимпиада проходила в два тура 19 и 21 июля. Школьники решали теоретические и практические задачи в разных областях физики. Церемония награждения запланирована на 24 июля.

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Совсем недавно, в мае, российская сборная из восьми школьников установила абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике, собрав на соревнованиях все восемь золотых медалей.