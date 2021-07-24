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Школьники из России завоевали все золотые медали на Международной олимпиаде по физике

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Российская сборная выиграла все пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике для школьников (IPhO 2021). Так наша команда повторила собственный прошлогодний рекорд.

Школьники из России завоевали все золотые медали на Международной олимпиаде по физике

Международную олимпиаду по физике в этом году принимал Вильнюсский университет в Литве, Пресс-служба Министерства просвещения России уточняет, что из-за пандемии соревнования проводили дистанционно. Команда из пяти российских школьников завоевала все «золото» (как и в прошлом году). Они соревновались с 363 участниками из 75 стран мира.

Россию представляли:

  • Матвей Князев (физтех-лицей им. П. Л. Капицы)
  • Денис Исмагилов (физтех-лицей им. П. Л. Капицы)
  • Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580)
  • Николай Кононенко (школы № 57 в Москве)
  • Данила Самоделкин (школа № 2007 в Москве)

До этого они хорошо проявили себя на Всероссийской олимпиаде по физике и уже после этого тренировались на сборах в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и образовательном центре «Сириус». Сама олимпиада проходила в два тура 19 и 21 июля. Школьники решали теоретические и практические задачи в разных областях физики. Церемония награждения запланирована на 24 июля.

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Публикация от Минпросвещения России (@minprosvet)

Совсем недавно, в мае, российская сборная из восьми школьников установила абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике, собрав на соревнованиях все восемь золотых медалей.

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