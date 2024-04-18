Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Shkulev Media Holding стал совладельцем онлайн–сервиса психологии «Поговорим.Online»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Shkulev Media Holding стал совладельцем онлайн–сервиса психологии «Поговорим.Online». По данным ЕГРЮЛ, гендиректору и президенту холдинга Виктору Шкулеву принадлежит 30% в компании, остальные доли остались у сооснователей.

Shkulev Media Holding стал совладельцем онлайн–сервиса психологии «Поговорим.Online»

Shkulev Media Holding закрыл сделку по покупке доли в онлайн–сервисе психологии «Поговорим.Online». Об этом сообщила пресс-служба холдинга, сведения о сделке отражены в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, президенту Shkulev Media Holding  Виктору Шкулеву принадлежит 30% в ООО «Поговорим Онлайн», которое управляет одноименным сервисом. По 35% в капитале компании принадлежат ее сооснователям Нигине Абаевой и Виктору Гайдаю. 

Актив в виде сервиса психологических услуг дополнит портфель Shkulev Media Holding наряду с интернет–ресурсами в области моды, красоты, медицины и другими сервисами, отметили в пресс-службе холдинга.

По оценке «Поговорим.Online», объем рынка онлайн–психологии составляет около 40 млрд рублей, его потенциал в 10 раз больше.

Фото на обложке: Rocio Vargas Aguilar / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестплатформа Zapusk.Tech для малого бизнеса привлекла 12,5 млн рублей от частного инвестора
  2. 2 Сервис речевой аналитики Dialext привлек 6 млн рублей от 292 частных инвесторов
  3. 3 Сервис для управления внешним трафиком на маркетплейсах MPlays привлек 25 млн рублей от Malina VC
  4. 4 Сеть коворкингов WeWork заключила сделку о продаже российского бизнеса
  5. 5 Экосистема для студентов «Кампус» привлекла инвестиции на масштабирование бизнеса
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ