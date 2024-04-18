Shkulev Media Holding стал совладельцем онлайн–сервиса психологии «Поговорим.Online». По данным ЕГРЮЛ, гендиректору и президенту холдинга Виктору Шкулеву принадлежит 30% в компании, остальные доли остались у сооснователей.
Shkulev Media Holding закрыл сделку по покупке доли в онлайн–сервисе психологии «Поговорим.Online». Об этом сообщила пресс-служба холдинга, сведения о сделке отражены в ЕГРЮЛ.
По данным реестра, президенту Shkulev Media Holding Виктору Шкулеву принадлежит 30% в ООО «Поговорим Онлайн», которое управляет одноименным сервисом. По 35% в капитале компании принадлежат ее сооснователям Нигине Абаевой и Виктору Гайдаю.
Актив в виде сервиса психологических услуг дополнит портфель Shkulev Media Holding наряду с интернет–ресурсами в области моды, красоты, медицины и другими сервисами, отметили в пресс-службе холдинга.
По оценке «Поговорим.Online», объем рынка онлайн–психологии составляет около 40 млрд рублей, его потенциал в 10 раз больше.
Фото на обложке: Rocio Vargas Aguilar /
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