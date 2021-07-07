Ростех показал на «Иннопроме» «Шмеля» для дронов, который улавливает в воздухе вредные вещества

На «Иннопроме-2021» представили «Шмеля» – это газоанализатор для дронов, который улавливает вредные вещества в воздухе. Длина устройства всего 18 сантиметров, а весит оно 500 граммов. Его можно установить на любой БПЛА.

«Шмеля» разработал холдинг «Росхимзащита» госкорпорации Ростех. Его размеры – 18х12х6 сантиметров, а вес – всего 500 граммов. Он может в режиме онлайн улавливать вредные вещества в воздухе и измерить уровень радиационного фона. Для этого в «Шмеле» установлено восемь химических датчиков.

«Новинка может применяться надзорными органами для измерения концентрации промышленных выбросов предприятиями в воздухе, при авариях на радиационно и химически опасных объектах, а также для выявления нарушителей норм экологического законодательства», – отметил генеральный директор «ГосНИИхиманалит» Анатолий Акулов.

Акулов добавил, что для «Шмеля» есть возможность быть применимым при тушении пожаров. Он сможет своевременно определить наличие в воздухе продуктов горения и предупредить об этом сотрудников МЧС, пояснил он.

Серийное производство «Шмелей» начнется уже в 2022 году. На первом этапе планируют производить 500 штук в год.

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Фото: Ростех / Facebook