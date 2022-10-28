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Частичная мобилизация в России завершена — Шойгу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России. Министр обороны отметил, что мобилизованы были 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже отправлены в зону специальной военной операции.

Частичная мобилизация в России завершена — Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в России. Об этом он рассказал Владимиру Путину.

Всего были мобилизованы 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже отправлены в зону специальной военной операции. 218 тысяч проходят военную подготовку. 

Дальше в зону спецоперации будут призывать только военнослужащих по контракту, сообщил Шойгу.

Министр обороны отметил, что 1,3 тысяч призванных – сотрудники органов исполнительной власти. 13 тысяч ушли «на фронт» добровольно, уточнил Шойгу. Все участники боевых действий в зоне спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых действий, добавил министр.

Фото на обложке: Sasa Dzambic Photography / Shutterstock

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