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Владелец «Шоколадницы» вложился в производство смузи

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Основной владелец «Шоколадницы» Александр Колобов стал совладельцем компании «Фрутти», которая поставляет соки и смузи под маркой be true в «Азбуку вкуса» и «Перекресток». Предприниматель получил 35% в компании, пишет «Коммерсантъ».

Владелец «Шоколадницы» вложился в производство смузи

Колобов рассказал изданию, что ему «нравится компания» и он считает ее направление перспективным. Раскрывать подробности сделки бизнесмен не стал.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фрутти» было зарегистрировано в марте 2018 года. 40% в компании принадлежит основателю инвестиционного фонда Indigo Capital Partners Петру Жукову, 25% — Артуру Сираканяну, владельцу и гендиректору K Capital, которая управляет несколькими проектами Колобова, включая сети «Шоколадница» и Burger King. Гендиректором ООО «Фрутти» является Чан Мишель.

Компания выпускает соки и смузи под маркой be true. Средняя цена бутылки составляет 139 рублей. Продукция доступна во многих крупных розничных сетях Москвы и Подмосковья.

В 2018 году выручка «Фрутти» составила 50,65 млн рублей, чистая прибыль — 9,26 млн рублей.

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Фото: Alena Haurylik / Shutterstock.com

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