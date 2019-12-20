Стрелявшим возле здания ФСБ в Москве мог быть бывший предприниматель из Подольска

Вечером 19 декабря около центрального здания ФСБ на Лубянке в Москве произошло вооруженной нападение. Нападавший из автомата убил одного человек и ранил еще пятерых, причем одного — тяжело. Официальных данных о личности нападавшего нет. Однако СМИ пишут, что он был бывшим предпринимателем из подмосковного Подольска.

Стрельба у здания ФСБ началась около 18:00. Ее открыл человек в темной одежде и с рюкзаком, он прятался на парковке и за колоннами здания напротив. По данным «Коммерсанта», нападавший использовал модернизированный автомат «Калашникова».

Менее чем через час нападавшего застрелил снайпер. За это время преступник успел убить одного сотрудника ФСБ и ранить еще пятерых человек. Во время перестрелки и до 19:00 в Кремлевском дворце шел праздничный концерт, посвященный дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Когла стрельба прекратились, зону оцепления вокруг здания ФСБ сняли не сразу и даже расширили. Силовики подозревали, что в рюкзаке и на теле убитого преступника могли быть взрывные устройства. Робот-сапер выстрелом из гидропушки разрушил рюкзак. На теле нападавшего взрывчатки не нашли.

Также силовики предполагали, что нападавший был не один, и изучали версию о трех преступниках, но потом ФСБ опровергла ее.

Видео нападения на здание ФСБ на Лубянке. Стрелок обстреливает окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив. pic.twitter.com/QFmdZLUHAR — baza (@bazabazon) December 19, 2019

Личность нападавшего до сих пор официально не установлена. Однако уже ночью телеграм-канал 112 сообщил, что преступником мог быть Евгений Манюров из Подмосковья.

В базе данных СПАРК, тезка Манюрова упоминается как бывший индивидуальный предприниматель (он закрыл ИП в 2015 году). Человек с такими же именем и фамилией есть и в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в ВШЭ.

Издание Baza пообщалось с матерью Евгения Манюрова. По ее словам, он увлекался стрельбой и долгое время работал в охранных предприятиях, но недавно уволился. Предположений о том, почему он мог устроить стрельбу, она не высказывает. Официальных данных о мотивах преступника пока нет.

По одной из первых версий, нападавший был бывшим сотрудником ФСБ, говорит источник «Медузы» близкий к Департаменту военной контрразведки (ДВКР). Однако этот же источник утверждает, что по выложенным в сеть видео нападения понятно, что стрелявший не был профессионалом и «высовывался под снайперов».

Нападение на здание ФСБ не расследуют как теракт. Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статьям 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК (незаконный оборот оружия).