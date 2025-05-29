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Shopper’s: Минфин предложил резко повысить плату за лицензии на продажу алкоголя

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В России планируется внедрение дифференцированной платы за лицензии на розничную продажу алкоголя в зависимости от местоположения. Об этом изданию Shoppers рассказали два участника обсуждения вопроса в правительстве и Госдуме.

Shopper’s: Минфин предложил резко повысить плату за лицензии на продажу алкоголя
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Они уточнили, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пошлина составит 100 тыс рублей за год на каждый объект, в то время как в других населенных пунктах она составит 65 тыс. рублей, а в сельской местности — 20 тыс. рублей. Это предложение разработано Минфином и будет представлено в виде поправок к Налоговому кодексу.

Представитель министерства отметил, что данный подход был поддержан регионами, так как они осуществляют контроль за потреблением алкоголя на своей территории и получают средства от уплаты пошлин. В настоящее время компании могут оформлять одну лицензию на несколько торговых точек, что создает неравные условия для мелких предпринимателей. С новой системой каждый магазин будет иметь свою лицензию, что позволит устранить риски потери лицензии для всей сети.

Сенатор Сергей Рябухин подчеркнул, что для небольших населенных пунктах текущие пошлины ― высокие, они вынуждают малый бизнес вести свою деятельность в обход закона, что создает угрозу для здоровья потребителей. Предложения о снижении ставки лицензии до 20 тыс. рублей призваны упростить доступность легальной продажи алкоголя и обеспечить безопасные условия для потребителей.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock / FOTODOM

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