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С начала 2022 года посещаемость ТЦ сократилась на 25%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 кв. м. в ТЦ площадью более 80 тыс. кв. м. в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход зарубежных брендов.

С начала 2022 года посещаемость ТЦ сократилась на 25%

Многие крупные торговые центры понесли существенные потери, а вот в районных торговых центрах сформировался лист ожидания из потенциальных арендаторов, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка связывают устойчивость малоформатных ТЦ с ориентацией на товары повседневного спроса. Иностранных брендов на таких площадках практически не было, в отличие от крупных торговых моллов. 

Снижение посещаемости в ТЦ повлияло и на снижение девелоперской активности. По итогам 2022 года ожидается минимальный ввод торговой недвижимости. Аналитики не ждут восстановления интереса россиян к ТЦ до середины 2023 года.

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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