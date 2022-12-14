С начала 2022 года посещаемость ТЦ сократилась на 25%

С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 кв. м. в ТЦ площадью более 80 тыс. кв. м. в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход зарубежных брендов.
Многие крупные торговые центры понесли существенные потери, а вот в районных торговых центрах сформировался лист ожидания из потенциальных арендаторов, пишет «Коммерсантъ».
Участники рынка связывают устойчивость малоформатных ТЦ с ориентацией на товары повседневного спроса. Иностранных брендов на таких площадках практически не было, в отличие от крупных торговых моллов.
Снижение посещаемости в ТЦ повлияло и на снижение девелоперской активности. По итогам 2022 года ожидается минимальный ввод торговой недвижимости. Аналитики не ждут восстановления интереса россиян к ТЦ до середины 2023 года.
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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