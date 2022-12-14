С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 кв. м. в ТЦ площадью более 80 тыс. кв. м. в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход зарубежных брендов.

С начала 2022 года посещаемость ТЦ сократилась на 25%