Треть россиян увеличила траты на шоппинг в 2025 году
Треть россиян в 2025 году стали тратить больше денег на шоппинг, показал опрос «Ренессанс страхования». Его участники поделились, что стали чаще задумываться о планировании бюджета: 40% начали откладывать на шоппинг конкретную сумму, пишут «Известия».
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У 32% россиян размер ежемесячного бюджета на шопинг составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Причем каждый пятый (21%) пожаловался, что в последние три месяца вышел за рамки этой суммы. Для 23% респондентов это стало существенным ударом по кошельку. У 46% опрошенных траты на шопинг превысили 50 тыс. рублей.
Чаще всего заранее распределяет бюджет на шопинг старшее поколение — так делают 74% людей в возрасте от 46 до 50 лет. 67% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет не считают, что нужно отслеживать траты.
Среди самых дорогостоящих покупок — новая техника и гаджеты (19%), принадлежности для хобби (12%) и товары для ремонта (11%). Большинство россиян защищают покупки бережным отношением (25%), при этом 5% применяет защитные чехлы, футляры или использует защищенные места хранения.
Страховой полис для дорогих покупок покупают 7% респондентов. В страховую россияне чаще всего обращаются из-за трещины экрана, механических повреждений гаджетов (40%), дефектов производителя (55%), залива жидкостью или утопления техники в воде (4%).
- Маркетплейсы прошлой осенью стали предлагать страховки для покупателей. В октябре «Яндекс Маркет» добавил такую опцию для электроники и бытовой техники, первым партнером стало «АльфаСтрахование».
- Wildberries начала продавать страховые полисы в декабре. Они действуют как для купленных на маркетплейсе товаров, так и любого имущества в доме в случае его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи.
Фото на обложке: Unsplash
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