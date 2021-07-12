В Москве на треть снизилась посещаемость торговых центров

Новые коронавирусные ограничения сказались на посещаемости торговых центров в Москве. Она снизилась на треть, а доход арендодателей упал на 15-25%. Об этом RB рассказали в Российском совете торговых центров.

А за последние полтора года доковидные показатели по количеству посетителей были достигнуты только в мае 2021 года. В 2020 году доходы торговых центров Москвы снизились на 50% по сравнению с 2019-м.

При этом поток посетителей генерируют детские развлекательные зоны, фудкорты и заведения общественного питания и др. Значительная часть из них сейчас закрыта в связи с эпидемиологической обстановкой в столице.

«Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, реально ожидать прекращения деятельности большой части предприятий малого и среднего бизнеса, арендующих помещения в ТЦ», - заявил директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня посещать заведения общепита в столице будет можно только при наличии антител к коронавирусу или отрицательного ПЦР-теста. Рестораны и кафе будут обязаны создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля.

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Фото: Ammatar/Shutterstock