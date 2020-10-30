X5 Retail Group запустит новую сеть продуктовых магазинов-дискаунтеров «Чижик»

Крупный российский ритейлер X5 Retail Group объявил о запуске новой сети продуктовых магазинов-дискаунтеров под названием «Чижик». Первый магазин откроется в Москве 29 октября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление директора по стратегии компании Владимира Салахутдинова.

Преимущественно магазины будут предлагать продукты питания, а также некоторые товары повседневного спроса по низкимм ценам или ценам «ниже средних». Около 60% ассортимента будет приходиться на собственные торговые марки (СТМ), говорится в сообщении.

Запланировано, что площадь одного магазина «Чижик» будет составлять примерно 200-250 квадратных метров. В нем будет представлено не более 800 единиц товара.

«За счет эффективности и подхода к выбору ассортимента этот магазин может предложить совершенно другой уровень цен. Мы взяли лучшее, что есть у зарубежных моделей дискаунтеров, добавив лучшие технологические ноу-хау, которые есть у X5», — отмечает Салахутдинов.

Он добавил, что среди уже существующих на рынке России «жестких дискаунтеров» ни один на сегодня не отвечает той бизнес-модели, которая будет реализована в «Чижике».

Логотип новой сети магазинов представляет собой изображение черного чижа на желтом круге. По словам Салахутдинова, «чиж» — это акроним слов «черный» и «желтый», основных цветов бренда. Ранее X5 Retail Group уже обращалась к образу этой птицы. Компания открыла два магазина сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге. В них установлены памятники одному из символов города Чижику-Пыжику.

По данным компании, до конца текущего года будет открыто несколько пилотных магазинов сети. В следующем году — еще около 40-50 магазинов. Ожидается, что «Чижик» станет сетью федерального масштаба, сопоставимой по количеству магазинов с уже существующими «Пятерочкой» и «Перекрестком». В числе каналов продаж сети ритейлер называет традиционные офлайн-магазины и экспресс-доставку.

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