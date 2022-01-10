Опубликован Short List номинантов на премию RB Digital Awards 2022

Опубликован Short List номинантов на RB Digital Awards 2022 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий.
Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Возможность подать заявку была как у компаний, которые внедрили изменения, так и у поставщиков решений. Подробнее о номинациях и критериях отбора можно узнать на странице премии.
Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 10 февраля 2022 года в формате закрытого гала-ужина на площадке «Марриотт Империал Плаза Москва». Зарегистрироваться можно по ссылке.
Первый этап отбора проводила команда RB.RU — из более чем 400 заявок выбрали 57 финалистов. Ниже список компаний, чьи кейсы вышли в финал.
Маркетинг и продажи:
- АО «Альфа-Банк» совместно с Glowbyte consulting
- X5 Group совместно с ООО «Иннодата»
- Группа «М.Видео-Эльдорадо»
- «AliExpress Россия»
- ООО «СИБУР»
- Группа «Самолет» совместно с группа ЦРТ
- ПАО «Сбербанк России»
- «Ак Барс Банк»
Кибербезопасность:
- ГК Star Media
- Структурное подразделение КуАпп (QApp) Российского квантового центра (ООО «МЦКТ»)
- «СберАвто» совместно с ООО «Ангара Технолоджиз Груп»
- АО «Авиакомпания "Россия"» совместно с ООО «СёрчИнформ»
Логистика и транспорт:
- «СИТИК Телеком СПС»
- ГУП «Московский метрополитен»
- METRO
- ООО «Октоблу» (Decathlon) совместно с «Нисса Инжиниринг»
- «Аскона» совместно с AXELOT
- «Леруа Мерлен»
- ПАО «Первая Грузовая Компания»
- «Холодильник.ру» совместно с ООО «ПРО-Технологии»
Корпоративный пилот:
- «МТС Банк» совместно с Coinkeeper
- ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» совместно с Embedika
- ПАО МТС совместно с Chattermill
- Банк ВТБ (ПАО)
- АО «Инлайн Груп»
- Qummy
HR и внутренние коммуникации:
- TalentTech
- АО «Объединенная металлургическая компания» совместно с RDN Group
- ПАО ГМК «Норильский никель» совместно с Devicon
- Inventive Retail Group совместно с XOR
- Tele2 совместно с Motivity
- АО «Гринатом» совместно с Mail.ru
- Московский кредитный банк
Цифровые услуги:
- Банк ВТБ совместно с «VK цифровые технологии»
- Московский международный онкологический центр совместно с ООО «ВижнЛабс»
- Mars совместно с AGIMA
- «Кофемания» совместно с ООО «Моджо»
- «Медси»
- BestDoctor
- ООО «СДЭК-Глобал»
- X5 Group
Операционная деятельность:
- ООО «Траектория времени»
- «Кофемания»
- ПАО «Ростелеком» совместно с АО «Право.ру»
- АО «Альфа-Банк»
- ПАО «Группа Ренессанс страхование»
- Группа «Самолет»
- «AliExpress Россия»
- METRO Cash&Carry
Промышленность:
- «Северсталь»
- ПАО «Газпром нефть» совместно с ООО «Газпромнефть — Цифровые Решения»
- «КРОК»
- ПАО ГМК «Норильский никель» совместно с Sandvick
- ПАО «Сегежа Групп» совместно с «Системы компьютерного зрения»
- «СИБУР Диджитал»
- АО ЧМЗ совместно с ORI team
- АО «РОТЕК»
В составе жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации:
- Иван Пятков («Альфа-Банк»)
- Виктория Кунина («М.Видео-Эльдорадо»)
- Сергей Казанцев (группа НЛМК)
- Олег Бочтарев (Кировский завод)
- Александр Пилипчук («Медси»)
- Андрей Белевцев («Газпром нефть»)
- Борис Воскресенский («Северсталь Диджитал»)
- Сергей Мруз («Ингосстрах»)
- Мария Андрианова (Дептранс Москвы)
- Сергей Момцемлидзе (УРАЛХИМ)
- Анна Киреева (SPLAT)
- Павел Воронин (МТС)
- Екатерина Забелина (X5 Group)
- Александр Соболев («Мегафон»)
- Александр Пьянов («Яндекс.Маркет»)
- Андрей Назаров (ПИК)
- Павел Гуштюк («Самолет»)
- Людмила Трофимова (ОМК)
- Борис Воскресенский («Северсталь»)
- Наталия Артемьева (VOLVO)
- Юрий Мисник («Магнит»)
- Александр Головин («БКС Мир инвестиций»)
- Айсылу Абдалова («Азбука вкуса»)
- Сергей Безбогов (ВТБ)
Мероприятие пройдет при поддержке «Альфа-Банка», НЛМК, «М.Видео-Эльдорадо», Кировского завода, Mindset Consulting.
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