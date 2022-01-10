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Опубликован Short List номинантов на премию RB Digital Awards 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Опубликован Short List номинантов на RB Digital Awards 2022 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий. 

Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Возможность подать заявку была как у компаний, которые внедрили изменения, так и у поставщиков решений. Подробнее о номинациях и критериях отбора можно узнать на странице премии.

Опубликован Short List номинантов на премию RB Digital Awards 2022

Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 10 февраля 2022 года в формате закрытого гала-ужина на площадке «Марриотт Империал Плаза Москва». Зарегистрироваться можно по ссылке.

Первый этап отбора проводила команда RB.RU — из более чем 400 заявок выбрали 57 финалистов. Ниже список компаний, чьи кейсы вышли в финал.

 

Маркетинг и продажи:

  • АО «Альфа-Банк» совместно с Glowbyte consulting
  • X5 Group совместно с ООО «Иннодата»
  • Группа «М.Видео-Эльдорадо»
  • «AliExpress Россия»
  • ООО «СИБУР»
  • Группа «Самолет» совместно с группа ЦРТ
  • ПАО «Сбербанк России»
  • «Ак Барс Банк»

Кибербезопасность:

  • ГК Star Media
  • Структурное подразделение КуАпп (QApp) Российского квантового центра (ООО «МЦКТ»)
  • «СберАвто» совместно с ООО «Ангара Технолоджиз Груп»
  • АО «Авиакомпания "Россия"» совместно с ​​ООО «СёрчИнформ»

Логистика и транспорт:

  • «СИТИК Телеком СПС»
  • ГУП «Московский метрополитен»
  • METRO
  • ООО «Октоблу» (Decathlon) совместно с «Нисса Инжиниринг»
  • «Аскона» совместно с AXELOT
  • «Леруа Мерлен»
  • ПАО «Первая Грузовая Компания»
  • «Холодильник.ру» совместно с ООО «ПРО-Технологии»

Корпоративный пилот:

  • «МТС Банк» совместно с Coinkeeper
  • ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» совместно с Embedika
  • ПАО МТС совместно с Chattermill
  • Банк ВТБ (ПАО)
  • АО «Инлайн Груп»
  • Qummy 

HR и внутренние коммуникации:

  • TalentTech
  • АО «Объединенная металлургическая компания» совместно с RDN Group
  • ПАО ГМК «Норильский никель» совместно с Devicon
  • Inventive Retail Group совместно с XOR
  • Tele2 совместно с Motivity
  • АО «Гринатом» совместно с Mail.ru
  • Московский кредитный банк

Цифровые услуги:

  • Банк ВТБ совместно с «VK цифровые технологии»
  • Московский международный онкологический центр совместно с ООО «ВижнЛабс»
  • Mars совместно с AGIMA
  • «Кофемания» совместно с ООО «Моджо»
  • «Медси»
  • BestDoctor
  • ООО «СДЭК-Глобал»
  • X5 Group

Операционная деятельность:

  • ООО «Траектория времени»
  • «Кофемания»
  • ПАО «Ростелеком» совместно с АО «Право.ру»
  • АО «Альфа-Банк»
  • ПАО «Группа Ренессанс страхование»
  • Группа «Самолет»
  • «AliExpress Россия»
  • METRO Cash&Carry

Промышленность:

  • «Северсталь»
  • ПАО «Газпром нефть» совместно с ООО «Газпромнефть — Цифровые Решения»
  • «КРОК»
  • ПАО ГМК «Норильский никель» совместно с Sandvick
  • ПАО «Сегежа Групп» совместно с «Системы компьютерного зрения»
  • «СИБУР Диджитал»
  • АО ЧМЗ совместно с ORI team
  • АО «РОТЕК»   

 

 

 

В составе жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации:

  • Иван Пятков («Альфа-Банк»)
  • Виктория Кунина («М.Видео-Эльдорадо»)
  • Сергей Казанцев (группа НЛМК)
  • Олег Бочтарев (Кировский завод)
  • Александр Пилипчук («Медси»)
  • Андрей Белевцев («Газпром нефть»)
  • Борис Воскресенский («Северсталь Диджитал»)
  • Сергей Мруз («Ингосстрах»)
  • Мария Андрианова (Дептранс Москвы)
  • Сергей Момцемлидзе (УРАЛХИМ)
  • Анна Киреева (SPLAT)
  • Павел Воронин (МТС)
  • Екатерина Забелина (X5 Group)
  • Александр Соболев («Мегафон»)
  • Александр Пьянов («Яндекс.Маркет»)
  • Андрей Назаров (ПИК)
  • Павел Гуштюк («Самолет»)
  • Людмила Трофимова (ОМК)
  • Борис Воскресенский («Северсталь»)
  • Наталия Артемьева (VOLVO)
  • Юрий Мисник («Магнит»)
  • Александр Головин («БКС Мир инвестиций»)
  • Айсылу Абдалова («Азбука вкуса»)
  • Сергей Безбогов (ВТБ)    

Мероприятие пройдет при поддержке «Альфа-Банка», НЛМК, «М.Видео-Эльдорадо», Кировского завода, Mindset Consulting.

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