Опубликован Short List номинантов на премию RB Digital Awards 2022

Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Возможность подать заявку была как у компаний, которые внедрили изменения, так и у поставщиков решений. Подробнее о номинациях и критериях отбора можно узнать на странице премии .

Опубликован Short List номинантов на RB Digital Awards 2022 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий.

Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 10 февраля 2022 года в формате закрытого гала-ужина на площадке «Марриотт Империал Плаза Москва». Зарегистрироваться можно по ссылке.

Первый этап отбора проводила команда RB.RU — из более чем 400 заявок выбрали 57 финалистов. Ниже список компаний, чьи кейсы вышли в финал.

Маркетинг и продажи:

АО «Альфа-Банк» совместно с Glowbyte consulting

X5 Group совместно с ООО «Иннодата»

Группа «М.Видео-Эльдорадо»

«AliExpress Россия»

ООО «СИБУР»

Группа «Самолет» совместно с группа ЦРТ

ПАО «Сбербанк России»

«Ак Барс Банк»

Кибербезопасность:

ГК Star Media

Структурное подразделение КуАпп (QApp) Российского квантового центра (ООО «МЦКТ»)

«СберАвто» совместно с ООО «Ангара Технолоджиз Груп»

АО «Авиакомпания "Россия"» совместно с ​​ООО «СёрчИнформ»

Логистика и транспорт:

«СИТИК Телеком СПС»

ГУП «Московский метрополитен»

METRO

ООО «Октоблу» (Decathlon) совместно с «Нисса Инжиниринг»

«Аскона» совместно с AXELOT

«Леруа Мерлен»

ПАО «Первая Грузовая Компания»

«Холодильник.ру» совместно с ООО «ПРО-Технологии»

Корпоративный пилот:

«МТС Банк» совместно с Coinkeeper

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» совместно с Embedika

ПАО МТС совместно с Chattermill

Банк ВТБ (ПАО)

АО «Инлайн Груп»

Qummy

HR и внутренние коммуникации:

TalentTech

АО «Объединенная металлургическая компания» совместно с RDN Group

ПАО ГМК «Норильский никель» совместно с Devicon

Inventive Retail Group совместно с XOR

Tele2 совместно с Motivity

АО «Гринатом» совместно с Mail.ru

Московский кредитный банк

Цифровые услуги:

Банк ВТБ совместно с «VK цифровые технологии»

Московский международный онкологический центр совместно с ООО «ВижнЛабс»

Mars совместно с AGIMA

«Кофемания» совместно с ООО «Моджо»

«Медси»

BestDoctor

ООО «СДЭК-Глобал»

X5 Group

Операционная деятельность:

ООО «Траектория времени»

«Кофемания»

ПАО «Ростелеком» совместно с АО «Право.ру»

АО «Альфа-Банк»

ПАО «Группа Ренессанс страхование»

Группа «Самолет»

«AliExpress Россия»

METRO Cash&Carry

Промышленность:

«Северсталь»

ПАО «Газпром нефть» совместно с ООО «Газпромнефть — Цифровые Решения»

«КРОК»

ПАО ГМК «Норильский никель» совместно с Sandvick

ПАО «Сегежа Групп» совместно с «Системы компьютерного зрения»

«СИБУР Диджитал»

АО ЧМЗ совместно с ORI team

АО «РОТЕК»

В составе жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации:

Иван Пятков («Альфа-Банк»)

Виктория Кунина («М.Видео-Эльдорадо»)

Сергей Казанцев (группа НЛМК)

Олег Бочтарев (Кировский завод)

Александр Пилипчук («Медси»)

Андрей Белевцев («Газпром нефть»)

Борис Воскресенский («Северсталь Диджитал»)

Сергей Мруз («Ингосстрах»)

Мария Андрианова (Дептранс Москвы)

Сергей Момцемлидзе (УРАЛХИМ)

Анна Киреева (SPLAT)

Павел Воронин (МТС)

Екатерина Забелина (X5 Group)

Александр Соболев («Мегафон»)

Александр Пьянов («Яндекс.Маркет»)

Андрей Назаров (ПИК)

Павел Гуштюк («Самолет»)

Людмила Трофимова (ОМК)

Борис Воскресенский («Северсталь»)

Наталия Артемьева (VOLVO)

Юрий Мисник («Магнит»)

Александр Головин («БКС Мир инвестиций»)

Айсылу Абдалова («Азбука вкуса»)

Сергей Безбогов (ВТБ)

Мероприятие пройдет при поддержке «Альфа-Банка», НЛМК, «М.Видео-Эльдорадо», Кировского завода, Mindset Consulting.