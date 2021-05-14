Опубликован шорт-лист премии Young Awards 2021

Организаторы премии молодых предпринимателей Young Awards 2021 собрали шорт-лист номинантов из поданных заявок. Жюри выберет победителей после питч-сессии 26 мая на RB Founder’s Day.
Young Awards — ежегодная премия для предпринимателей до 25 лет от издания RB.RU. В этом году не будет деления на номинации, и жюри выберет троих лучших из всех молодых основателей, попавших в шорт-лист.
В шорт-лист Young Awards 2021 вошли:
Елена Константинова, Aerospace-Agro. Компания помогает агрономам изучать сельскохозяйственные территории на основе космических снимков, с помощью машинного обучения и математических моделей.
Владимир Садков, EcoBox. Устройства для стерилизации и дезинфекции вещей и воздуха с помощью УФ-лучей.
Владислав Капицын, getLocus. Виртуальные пространства для работы и обучения.
Николай Иванов, Sizze. Сервис для дизайна и разработки пользовательских интерфейсов с готовыми компонентами и инструментами.
Андрей Кислов, FasTest. Решение с искусственным интеллектом, которое позволяет изучать эмоции и движение глаз при просмотре рекламных роликов и дает рекомендации брендам.
Иван Парышев, AstraLab. AdTech-платформа, с помощью которой можно создавать новые рекламные форматы.
Кристина Вазовски, студия подкастов «ТОЛК». Команда производит собственные подкасты, запускает образовательные курсы, продает рекламу в выпусках и помогает создавать подкасты из аудиозаписей клиентов.
Даниил Андреев, EasyTry. Виртуальная примерочная для интернет-магазинов.
Владислав Парчайкин, Studre. Онлайн-платформа для поиска работы и стажировок — в том числе виртуальных.
Ильназ Гайдельшинов, «Податьвсуд.РФ». Сервис, который помогает собрать и подать документы в суд.
Владислав Южаков, Contour. Международная компания, разрабатывающая беспилотные грузовики.
Денис Гончаров, Noli Music. Компания разработала «умную» гитару для новичков и людей с ограниченными возможностями, а также приложение, помогающее учиться играть на музыкальных инструментах.
Финалистов будут оценивать:
- Виктор Захарченко, исполнительный директор Unicorn Nest;
- Анастасия Татулова, основатель сети кафе «АндерСон»;
- Александр Лысковский, соучредитель и президент iFarm;
- Олег Лыткин, основатель и член совета директоров «Азбуки вкуса»;
- Александр Ханин, сооснователь VisionLabs;
- Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments;
- Ядадья Исаков, генеральный директор сети Bianca;
- Михаил Гаврилов, основатель Fantasy Invest;
- Александр Сысоев, владелец «СысоевFM»;
- Алекс Бланк, основатель CulinaryOn;
- Мария Подлеснова, генеральный директор издания RB.RU.
Победители и финалисты получат медиа-поддержку издания, встретятся с менторами, смогут пройти коуч-сессию и образовательные курсы, а также получить доступ к виртуальному рабочему пространству для команды.
Премия пройдет в рамках RB Founder’s Day — встречи российских предпринимателей 26 мая на экспериментальной площадке Старт Хаб на Красном Октябре. Гостей ждут истории основателей и руководителей компаний.
Среди них:
- Павел Гужиков, сооснователь и генеральный директор «Деньги Вперед»;
- Анастасия Швецова, основатель MA Family, партнер венчурного фонда Gagarin Capital;
- Артем Елмуратов, директор по развитию и сооснователь компании Genotek;
- Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures, венчурный партнер Seedstars;
- Роман Кумар Виас, основатель Qmarketing, и многие другие.
Они расскажут, что значит быть предпринимателем в России, поделятся ожиданиями и реальностью, с который пришлось столкнуться на пути создания и развития бизнеса.
В течение всего дня гости смогут принять участие в нетворкинге по принципу random coffee. Нужно будет перейти в специальный Telegram-бот, выбрать удобный временной слот и получить рандомного собеседника.
После награждения лауреатов Young Awards 2021 состоится вечеринка предпринимателей.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.
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