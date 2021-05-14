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Опубликован шорт-лист премии Young Awards 2021

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы премии молодых предпринимателей Young Awards 2021 собрали шорт-лист номинантов из поданных заявок. Жюри выберет победителей после питч-сессии 26 мая на RB Founder’s Day.

Опубликован шорт-лист премии Young Awards 2021

Young Awards — ежегодная премия для предпринимателей до 25 лет от издания RB.RU. В этом году не будет деления на номинации, и жюри выберет троих лучших из всех молодых основателей, попавших в шорт-лист.

В шорт-лист Young Awards 2021 вошли:

 

Константинова

Елена Константинова, Aerospace-Agro. Компания помогает агрономам изучать сельскохозяйственные территории на основе космических снимков, с помощью машинного обучения и математических моделей.

 

 Садков

Владимир Садков, EcoBox. Устройства для стерилизации и дезинфекции вещей и воздуха с помощью УФ-лучей.

 

 Капицын

Владислав Капицын, getLocus. Виртуальные пространства для работы и обучения.

 

 Иванов

Николай Иванов, Sizze. Сервис для дизайна и разработки пользовательских интерфейсов с готовыми компонентами и инструментами.

 

 Кислов

Андрей Кислов, FasTest. Решение с искусственным интеллектом, которое позволяет изучать эмоции и движение глаз при просмотре рекламных роликов и дает рекомендации брендам.

 

 Парышев

Иван Парышев, AstraLab. AdTech-платформа, с помощью которой можно создавать новые рекламные форматы.

 

 Вазовски

Кристина Вазовски, студия подкастов «ТОЛК». Команда производит собственные подкасты, запускает образовательные курсы, продает рекламу в выпусках и помогает создавать подкасты из аудиозаписей клиентов.

 

 Андреев

Даниил Андреев, EasyTry. Виртуальная примерочная для интернет-магазинов.

 

 Парчайкин

Владислав Парчайкин, Studre. Онлайн-платформа для поиска работы и стажировок — в том числе виртуальных.

 

 Гайдельшинов

Ильназ Гайдельшинов, «Податьвсуд.РФ». Сервис, который помогает собрать и подать документы в суд.

 

 Южаков

Владислав Южаков, Contour. Международная компания, разрабатывающая беспилотные грузовики.

 

 Гончаров

Денис Гончаров, Noli Music. Компания разработала «умную» гитару для новичков и людей с ограниченными возможностями, а также приложение, помогающее учиться играть на музыкальных инструментах.

 

Финалистов будут оценивать:

  • Виктор Захарченко, исполнительный директор Unicorn Nest;
  • Анастасия Татулова, основатель сети кафе «АндерСон»;
  • Александр Лысковский, соучредитель и президент iFarm;
  • Олег Лыткин, основатель и член совета директоров «Азбуки вкуса»;
  • Александр Ханин, сооснователь VisionLabs;
  • Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments;
  • Ядадья Исаков, генеральный директор сети Bianca;
  • Михаил Гаврилов, основатель Fantasy Invest;
  • Александр Сысоев, владелец «СысоевFM»;
  • Алекс Бланк, основатель CulinaryOn;
  • Мария Подлеснова, генеральный директор издания RB.RU.

Победители и финалисты получат медиа-поддержку издания, встретятся с менторами, смогут пройти коуч-сессию и образовательные курсы, а также получить доступ к виртуальному рабочему пространству для команды.

Премия пройдет в рамках RB Founder’s Day — встречи российских предпринимателей 26 мая на экспериментальной площадке Старт Хаб на Красном Октябре. Гостей ждут истории основателей и руководителей компаний.

Среди них:

  • Павел Гужиков, сооснователь и генеральный директор «Деньги Вперед»;
  • Анастасия Швецова, основатель MA Family, партнер венчурного фонда Gagarin Capital;
  • Артем Елмуратов, директор по развитию и сооснователь компании Genotek;
  • Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures, венчурный партнер Seedstars;
  • Роман Кумар Виас, основатель Qmarketing, и многие другие.

Они расскажут, что значит быть предпринимателем в России, поделятся ожиданиями и реальностью, с который пришлось столкнуться на пути создания и развития бизнеса.

В течение всего дня гости смогут принять участие в нетворкинге по принципу random coffee. Нужно будет перейти в специальный Telegram-бот, выбрать удобный временной слот и получить рандомного собеседника.

После награждения лауреатов Young Awards 2021 состоится вечеринка предпринимателей.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.



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