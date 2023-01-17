Консульства европейских стран перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года — АТОР

Консульства европейских стран перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года. Это стало следствием отмены упрощенного визового режима между Россией и странами Евросоюза, сообщили туроператоры.
О сокращении максимального срока действия выдаваемых россиянам шенгенских виз рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры отметили, что после отмены упрощенного визового режима между Россией и ЕС сам визовый процесс серьезно усложнился. Если раньше российские граждане могли рассчитывать на получение «шенгена» сроком до пяти лет, то в настоящее время этот срок составляет не более года.
Кандидатам на шенгенскую визу со слабой визовой историей дадут только однократную визу на срок поездки, добавили в АТОР.
Упрощенный визовый режим между Россией и странами ЕС приостановлен с сентября 2022 года. Визовый сбор увеличился более чем вдвое – до 80 евро, а срок рассмотрения заявки вырос втрое – до 45 дней.
Россияне могут получить туристическую шенгенскую визу через консульства Австрии, Венгрии, Италии, Греции, Словении, Швейцарии, Испании, Франции, Хорватии, уточнили в АТОР.
Фото на обложке: MA8 /
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