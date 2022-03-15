Власти допустили изъятие серверов для нужд госинформсистем у покинувших Россию компаний

Правительство может столкнуться с дефицитом серверов, который приведет к проблемам в работе госинформсистем, уже в ближайшие месяцы. Чтобы его преодолеть власти рассматривают возможность изъятия IT-оборудования ушедших из России компаний.

О грозящем властям дефиците серверов, который может нарушить работу государственных информсистем, сообщил «Коммерсантъ».

В Минцифры 9 марта 2022 года прошло совещание с компаниями, обладающими большим объемом вычислительных мощностей. На нем присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», МТС, «Ростелекома», Oxigen, «Атом-Даты» (входит в «Росатом») и «Крока». На встрече обсуждали возможный дефицит серверов и систем хранения данных (СХД), необходимых для работы государственных цифровых систем.

В правительстве сейчас проводят инвентаризацию вычислительной техники дата-центров, обеспечивающих работу критически важных систем. В случае дефицита мощностей, который может наступить уже в течение двух месяцев, власти намерены брать в аренду свободные серверы у коммерческих операторов дата-центров.

По данным источника газеты, ситуация очень серьезная, поскольку все федеральные и региональные органы власти лишились возможности закупать оборудование. Также в ходе совещания обсуждалась возможность брать в управление IT-ресурсы компаний, которые заявили об уходе из России.

В Минцифры отметили, что пока стоит стоит задача проанализировать, сколько мощностей может высвободиться, если некоторые компании окончательно уйдут из России. И только после этого можно будет говорить о правильном переиспользовании ресурсов. В министерстве также добавили, что пока не видят критичных рисков дефицита мощностей и вводят «дополнительные механизмы, направленные на повышение эффективности».

Как пояснил консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, государственные системы требуют много ресурсов для хранения. Каждая новая функция «Госуслуг» требует дополнительных мощностей, отметил эксперт.

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