Россияне смогут посмотреть сериалы в кинотеатрах

В российских кинотеатрах начнут показывать сериалы. Помогать с контентом будут видеосервисы. Киноверсия сериала «Два холма» выйдет на экраны 9 июня. Зрители смогут увидеть его первые эпизоды.

Выпустить сериал на больших экранах решено после успешного старта онлайн и из-за его комедийного жанра, так как в кинопрокате сейчас наблюдается дефицит развлекательного контента, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин.

Кинотеатры стали пробовать разные форматы из-за дефицита контента, в том числе показ на большом экране сериалов. По словам президента киносети «Каро» Ольги Зиняковой, спросом будут пользоваться проекты, за которыми стоят известные первоисточники, к тому же они должны достойно выглядеть на экране и иметь широкую рекламную кампанию.

Для сохранения киноотрасли объем сборов российского кино должен составлять 20–25 млрд рублей в год. Это в 2-2,5 раза больше показателей прошлого года, сказала Зинякова.

Свои оригинальные проекты планируют выпускать в кинопрокат видеосервисы Okko, Premier и Kion. Для видеосервисов такой формат — дополнительные возможности для маркетинга, для кинотеатров — возможность поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд на фоне отсутствия зарубежных кинопремьер.

Фото на обложке: Mr.Music / Shutterstock