Шри-Ланка продлила безвизовый режим с Россией. Пилотный проект с выдачей бесплатных виз гражданам РФ будет действовать до конца апреля. Этот проект работает с ноября 2023 года в целях восстановления туристической отрасли государства.
Шри-Ланка продлила пилотный проект по выдаче бесплатных виз гражданам нескольких государств, в том числе России, до конца апреля 2024 года. Об этом в соцсети X сообщил глава министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо.
Пилотный проект должен был закончиться 31 марта. В его рамках граждане РФ, Китая, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии могут воспользоваться бесплатной визой срок на 30 дней.
Шри-Ланка запустила проект с бесплатными визами в ноябре 2023 года. Его целью является восстановление туристической отрасли государства. Окончательное решение по сворачиванию или продлению проекта будет принято в течение нескольких недель, рассказал Фернандо.
Фото на обложке: Rakhitha_w /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 План Б: где россиянам еще можно получить гражданство и ВНЖ за инвестиции
- 2 Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС
- 3 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 4 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
- 5 Медицинское страхование для релоцированных сотрудников: какой полис выбрать и как оформить
ВОЗМОЖНОСТИ
01 апреля 2024
01 апреля 2024
03 апреля 2024