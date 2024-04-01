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Шри-Ланка продлила безвизовый режим с Россией

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Шри-Ланка продлила безвизовый режим с Россией. Пилотный проект с выдачей бесплатных виз гражданам РФ будет действовать до конца апреля. Этот проект работает с ноября 2023 года в целях восстановления туристической отрасли государства.

Шри-Ланка продлила безвизовый режим с Россией

Шри-Ланка продлила пилотный проект по выдаче бесплатных виз гражданам нескольких государств, в том числе России, до конца апреля 2024 года. Об этом в соцсети X сообщил глава министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо.

Пилотный проект должен был закончиться 31 марта. В его рамках граждане РФ, Китая, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии могут воспользоваться бесплатной визой срок на 30 дней.

Шри-Ланка запустила проект с бесплатными визами в ноябре 2023 года. Его целью является восстановление туристической отрасли государства. Окончательное решение по сворачиванию или продлению проекта будет принято в течение нескольких недель, рассказал Фернандо.

Фото на обложке: Rakhitha_w / Shutterstock

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