Антимонопольный регулятор вновь оштрафовал Alibaba

Китайский регулятор оштрафовал Alibaba, компанию-владельца популярных у россиян интернет-мегамаркетов Tmall и AliExpress, за несоблюдение антимонопольных правил по раскрытию информации о сделках.
По данным государственной администрации по регулированию рынка (SAMR), из 28 сделок, информация о которых раскрыта не полностью или недостоверна, пять связаны с подразделениями Alibaba, выяснило агентство Reuters.
В частности, сомнения регулятора вызвали данные о покупке в 2021 году доли в ее дочерней компании, стриминговой платформе Youku Tudou.
Максимальный возможный штраф по каждой из сделок может составить ¥500 тыс. ($74 688). Аналогичные взыскания интернет-гигант пережил и в ноябре 2021 года. Но все эти потери не выглядят пугающими на фоне предыдущего антимонопольного штрафа Alibaba.
Тогда причиной стало в целом ведение бизнеса в ущерб честной конкуренции (после расследования комиссия признала, что компания использует методы, «не оставляющие потребителям выбора», у кого покупать).
В апреле 2021 года китайские власти в рамках антимонопольного расследования оштрафовали Alibaba на ¥18,23 млрд ($2,8 млрд). Это около 4% от выручки компании за 2019 год.
Но даже после выплаты этой рекордной для корпоративного права Китая суммы прибыль Alibaba в квартале, завершившемся в марте 2021 года, составила ¥187 млрд ($28,6 млрд). Так что вряд ли новые штрафы как-то существенно отразятся на работе компании и конечных потребителях.
Согласно последнему финансовому отчету компании (на конец марта 2022 года), выручка составила ¥204 млрд юаней ($32 млрд), увеличившись на 9% в годовом исчислении, а ежегодное число активных потребителей Alibaba Group по всему миру достигло примерно 1,31 млрд человек.
Доход от операционной деятельности составил более ¥16 млрд ($2,6 млрд, хотя и сократились почти на ¥7 млрд из-за инвестиций в сделки Taocaicai и Taobao.
Фото на обложке: Unsplash
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