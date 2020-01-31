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В России хотят резко поднять штрафы за превышение скорости
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Анна Оленькова
Минюст России предложил резко увеличить штрафы за превышение скорости. Также ведомство хочет ввести накопительную систему наказаний водителей с лишением прав. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В России хотят резко поднять штрафы за превышение скоростиАнна Оленькова
Минюст предлагает:
- увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 рублей до 3 тысяч рублей;
- поднять штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч с 1,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей;
- за превышение скорости более чем на 60 км/ч штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав на скок до 6 месяцев (сейчас при превышении скорости на 60-80 км/ч грозит штраф в размере 2-2,5 тысяч рублей или лишение, за превышение скрости на 80 км/ч штрафуют на 5 тысяч рублей либо лишают прав).
- за повторное превышение скорости на 40 км/ч и больше штрафовать на 10 тысяч рублей или лишать прав сроком на 1 год (сейчас за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч штраф 2-2,5 тысячи рублей, на 60 км/ч и больше — лишение прав на 1 год).
- за отказ от освидетельствования штрафовать на 40 тысяч рублей (сейчас 30 тысяч рублей) и лишать прав на срок до трех лет (сейчас — до двух).
- за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования при условии, что в машине находится ребенок в возрасте до 16 лет, взимать штраф в размере 50 тысяч рублей и лишать прав на 2–3 года.
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