В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу незаконных онлайн-казино

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, который вводит штрафы до 7 млн рублей за рекламу незаконных азартных игр в интернете, сообщили «Известия». По данным газеты, инициатором поправок выступил глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, обеспокоенный ростом числа пациентов с азартной зависимостью.

Сейчас в России нет отдельной ответственности за рекламу азартных игр, хотя есть требования к ней: запрет на обращение к несовершеннолетним, на преувеличивающие утверждения и гарантии выигрыша. Поэтому Метелев предлагает ввести в Административный кодекс новую норму — «Нарушение установленных законодательством требований к рекламе основанных на риске игр, пари», пишет газета.

Размер штрафов. Согласно законопроекту, за нарушение требований к рекламе азартных игр предлагается ввести штрафы для физлиц до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс. рублей, для компаний — до 5 млн рублей. За рекламу нелегальных онлайн-казино в интернете штрафы будут выше: для физлиц — до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — до 1,5 млн рублей, для юрлиц — до 7 млн рублей.

В пояснительной записке говорится, что, по данным Федеральной налоговой службы, в 2024 году оборот легальных букмекерских компаний в России составил почти 1,8 трлн рублей, увеличившись на 40%. Всего в прошлом году ставки сделали более 6 млн человек. Долю нелегального рынка регулятор оценивает в 35–40%.

В марте глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания. Ее инициатива предполагает блокировку интернет-ресурсов, которые распространяют такие предложения.

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