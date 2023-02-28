Сайт фотобанка Shutterstock перестал открываться в России. Доступ к нему можно получить только с помощью VPN. Роскомнадзор пока не давал официальных комментариев о блокировке ресурса, но, по данным сервисов для проверки доступа к сайтам, фотобанк shutterstock в России недоступен.

Пользователи одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock обратили внимание на недоступность ресурса.

Трудности с заходом на сайт фотобанка некоторые пользователи испытывают несколько дней. В частности, последние три дня сайт Shutterstock не открывался у пользователей домашнего интернета от «Ростелекома» в Петербурге.

Фото: Попытка зайти на сайт shutterstock.com

По данным сервисов для проверки доступа к сайтам, shutterstock.com в России недоступен, хотя доступ к нему в других странах есть. В России на сайт фотобанка можно зайти только с использованием VPN-сервисов.

Роскомнадзор на момент публикации материала не дал официальных комментариев о блокировке Shutterstock в России. RB.RU направил запрос в ведомство. Также редакция обратилась за пояснением ситуации к представителю Shutterstock в России Fotodom.

Фото на обложке: Ailbhe Flynn / Unsplash