Шведский бренд H&M окончательно ликвидировал свое юрлицо в России

По итогам 2024 года компания не имела выручки, а чистый убыток достигал 846,3 млн рублей. Учредителем общества являлась «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц Джи Би Си А. Б.», зарегистрированная в Регистрационной Палате Швеции.

Российская «дочка» шведского ритейлера H&M начала процесс ликвидации юридического лица в июне 2024 года и планировала его завершить через год.

H&M не работает в России с 2022 года, компания решила свернуть бизнес после начала спецоперации. По итогам 2022 года «дочка» H&M в РФ получила чистый убыток в размере 9,7 млрд рублей, в 2023 году показатель возрос до 11 млрд рублей. До 2022 года бизнес шведской компании в России, основанный в 2008 году, был успешен. В 2021 году чистая прибыль достигала 7 млрд рублей при выручке 71,6 млрд рублей. Активы H&M в России, Белоруссии и Украине в первом полугодии 2022 года были оценены в $433 млн.

В феврале 2025 года российский Союз торговых центров (СТЦ) призвал вернуться на российский рынок Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti и другими брендами). В H&M опровергли планы снова начать работу в России, сообщили РБК в пресс-службе компании.

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