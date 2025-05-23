Шведский бренд H&M окончательно ликвидировал свое юрлицо в России
- Новости
По итогам 2024 года компания не имела выручки, а чистый убыток достигал 846,3 млн рублей. Учредителем общества являлась «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц Джи Би Си А. Б.», зарегистрированная в Регистрационной Палате Швеции.
Российская «дочка» шведского ритейлера H&M начала процесс ликвидации юридического лица в июне 2024 года и планировала его завершить через год.
H&M не работает в России с 2022 года, компания решила свернуть бизнес после начала спецоперации. По итогам 2022 года «дочка» H&M в РФ получила чистый убыток в размере 9,7 млрд рублей, в 2023 году показатель возрос до 11 млрд рублей. До 2022 года бизнес шведской компании в России, основанный в 2008 году, был успешен. В 2021 году чистая прибыль достигала 7 млрд рублей при выручке 71,6 млрд рублей. Активы H&M в России, Белоруссии и Украине в первом полугодии 2022 года были оценены в $433 млн.
В феврале 2025 года российский Союз торговых центров (СТЦ) призвал вернуться на российский рынок Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti и другими брендами). В H&M опровергли планы снова начать работу в России, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Решетников: требования к возвращающимся в РФ зарубежным брендам ужесточат ради защиты отечественного бизнеса Речь про условия локализации, инвестирования, использования технологий и пр. 22 февраля 15:06
- 2 H&M сообщила об отсутствии планов вернуться в Россию Шведская одежная сеть ушла из страны в 2022 году 19 февраля 12:48
- 3 Союз торговых центров попросил Uniqlo, Zara и H&M вернуться в Россию По данным СТЦ, бренды готовы вернуться в случае «оттепели» в отношениях Москвы и Запада 17 февраля 11:53
- 4 Дочернее предприятие H&M в России приступило к ликвидации юридического лица Ликвидацию юрлица планируется завершить к июню 2025 года 18 июня 19:49