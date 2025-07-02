Скорее защита, чем камбэк: швейцарский поставщик роскоши Richemont регистрирует «Ван Клиф&Арпельз» в Роспатенте

Компания хочет получить права на вариант в кириллице собственного названия «Ван Клиф&Арпельз» для ювелирных изделий, парфюмерии, косметики, а также для открытия магазинов, в том числе онлайн (заявлены классы МКТУ 03, 14 и 35).

Всего Richemont подала восемь заявок в Роспатент на торговые марки, связанные с брендом Van Cleef&Arpels, в том числе VCA и Van Cleef&Arpels Alhambra.

Компания не в первый раз пытается регистрировать в Роспатенте наименования своих брендов на русском языке. Служба уже рассматривает заявки на торговые марки производителя люкса «Паша», «Картье», «Сантос», «Пантер».

Richemont — швейцарский холдинг, компании в составе которого занимаются выпуском роскоши. Она владеет брендами Vacheron Constantin, Cartier, Montblanc, Piaget и другими.

Как сообщало РБК, Richemont после ухода из России снизил выручку в 23 раза . В 2021 году его оборот в стране достигал рекордных 23,8 млрд рублей, а в прошлом году уже 1 млрд рублей. Согласно отчетности компании по РСБУ за 2024 год, два бутика Richemont все-таки работают в России — это Van Cleef & Arpels в «Петровском пассаже» и Cartier в ГУМе, где продается продукция, которая завозится из Казахстана.

Росаккредитация выдает сертификаты на ввоз продукции Richemont на территорию стран ЕАЭС. Так, декларации соответствия оформляли в 2025 году ООО «Технологии» Дмитрия Цыганкова из Москвы и ООО «Амк Консалтинг» Ивана Соснина из Рязанской области. Продукцию Van Cleef & Arpels можно приобрести у частных селлеров на российских маркетплейсах. Некоторые флаконы люксовой парфюмерии выставлены на продажу по 500 рублей. Между тем Минпромторг исключил Van Cleef из перечня товаров для параллельного импорта.

В России люксовый бренд уже ждут.

«Речь о швейцарской Richemont, которая представляет люкс-сегмент, где к защите имени и репутации относятся с трепетом. Эта компания очень важна для российского люкса и очень востребована. Cartie, Van Cleef&Arpels, Montblanc и особенно Vacheron Constantin — все товары этих брендов пользуются огромной популярностью в России. Спрос на них очень большой, и сейчас люди сталкиваются с тем, что купить негде, много подделок. Конечно же, люди покупают их за рубежом. И абсолютно прекрасно понимают, как отличить оригиналы от подделок. Но доступность на российском рынке была бы очень кстати», — заявила RB.RU основатель бренда одежды Army of Girls Татьяна Курушина.

Но не факт, что регистрация бренда связана с его планами вернуться.

«С весны 2025 года в новостях часто пишут о "возвращении" иностранных брендов в Россию. Повод — регистрация товарных знаков в Роспатенте. Но важно понимать: это не значит, что бренды реально возвращаются. Это юридическая формальность, чтобы сохранить права на имя», — рассказала Русбейс основатель российского бренда одежды COSARÉVE Оксана Косарева.

По ее словам, если бренд не подаёт документы, через три года его товарный знак может потерять силу и кто угодно сможет использовать это имя.

«Особенно в люксе такие риски неприемлемы. Поэтому такие компании, как Richemont, просто заранее защищают свои названия. Это нормальная практика. Настоящее возвращение это не регистрация, а открытие магазинов, запуск команд, официальные заявления. Этого пока не произошло», — заключила Косарева.

Партнер юридической компании Semenov&Pevzner Юлия Ярных заявила, что сейчас любое заинтересованное лицо может попытаться досрочно аннулировать регистрацию товарных знаков иностранных компаний, приостановивших или прекративших свою деятельность в России в 2022 году. А правообладатель должен доказать, что товарный знак использовался им самим или под его документально подтвержденным контролем непрерывно в течение трех лет.

«Несмотря на то, что сам ювелирный дом Van Cleef&Arpels не делал заявлений об уходе из России, их официальные продажи приостановлены. Сайт компании также функционирует условно, поэтому доказывать использование товарных знаков в случае попытки их досрочного аннулирования будет проблематично. В такой ситуации правообладатели подают так называемые страховочные заявки, которые обеспечат правовую защиту соответствующих обозначений на следующие три года», — пояснила Ярных.

По словам юриста, в 2025 году будет много попыток досрочного аннулирования правовой охраны неиспользуемых брендов, поэтому сейчас наблюдается массовая подача страховочных заявок такими всемирно известными компаниями как Chanel, Dior, Victoria’s Secret, Jaguar, Land Rover, Lego, McDonald’s и многими другими.

А вот ведущий юрист юридической фирмы Intellect Анастасия Герман утверждает, что попытка регистрации бренда на русском языке можно расценить как возвращение.

«Такое поведение нередко объясняют намерениями иностранных правообладателей по возвращению на отечественный рынок спустя некоторое время. Также действия по подаче заявок на регистрацию товарных знаков на русском языке могут быть связаны с неопределенностью относительно правоприменения на территории РФ. Недавно принятые поправки в федеральный закон "О государственном языке РФ", получившие название "закон о защите русского языка" устанавливают правила об ограничении использования англицизмов, в том числе на вывесках. При этом в качестве исключения указаны случаи, когда иностранные слова являются зарегистрированными товарными знаками. Возможно, правообладатели опасаются, что законодательство примет иной вектор развития и в недалеком будущем ужесточится: например, возможность использования своих брендов на иностранном языке перестанет существовать, и тогда российские аналоги заменят их», — заключила юрист.

Фото на обложке: Van Cleef & Arpels