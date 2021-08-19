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На XV Сибирской Венчурной Ярмарке расскажут об инвестиционном климате региона

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

В Новосибирске с 25 по 26 августа пройдет XV Сибирская Венчурная Ярмарка. Мероприятие соберет менеджеров венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, бизнес-ангелов, топ-менеджеров и владельцев малых инновационных компаний, представителей министерств и ведомств федерального и регионального масштаба.

На XV Сибирской Венчурной Ярмарке расскажут об инвестиционном климате региона

В программе мероприятия — дискуссии, конференции, мастер-классы, пленарные заседания, питч-сессии. Все встречи распределены по трем параллельным трекам: «Стратегический», «Инвестиционные компетенции» и «Технологические инвестиционные тренды».

На форуме обсудят международный опыт венчурных инвестиций и влияние законодательных изменений на развитие инвестиционного климата, поговорят о привлечении венчурного капитала при ограниченных возможностях и рассмотрят кейсы инвестиций в hardware, робототехнику и промтех. Отдельной темой в этом году выделен FoodTech: эта индустрия продолжает бурно развиваться, а специфика рынка определяет барьеры и проблемы масштабирования идей.

Посещение мероприятия бесплатное. Узнать подробности можно по ссылке.

Фото: Liudmila Beliavskaya/Shutterstock

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