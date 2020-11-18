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Открыт прием заявок на онлайн-чемпионат по анализу данных

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 21 ноября по 19 декабря пройдет онлайн-чемпионат Sibur Challenge 2020. С помощью Data Science участники решат задачи нефтехимической компании «Сибур». Общий призовой фонд — 1 млн рублей.

Открыт прием заявок на онлайн-чемпионат по анализу данных

Участникам предстоит решить одну из двух задач:

  1. «Сырье». Легкие углеводороды попадают на заводы «Сибура» по разным трубам и смешиваются в разных пропорциях. Нужно спрогнозировать состав конечного сырья.
  2. «Продажи». Названия компаний могут быть написаны по-разному — на русском, иностранном языке, с сокращениями. С помощью искусственного интеллекта и информации из открытых источников необходимо сравнить названия компаний, чтобы найти дубликаты.

Присоединиться к чемпионату могут команды и отдельные специалисты. Участники получат возможность пообщаться с экспертами, пройти стажировку или найти работу по результатам конкурса.

Прислать свой вариант можно до 13 декабря. 19 декабря организаторы выберут по пять участников с самыми удачными решениями в каждом треке — они разделят денежный приз в 1 млн рублей. Также во время финала объявят победителей номинаций «Лучшее решение по мнению сообщества» и «Лучший внешний источник данных по мнению экспертов».

Подробности и регистрация доступны на сайте мероприятия.

Чемпионат организуют IT-компания «Сибур Диджитал» и сообщество AI Community.

Фото на обложке: Chim / Shutterstock

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