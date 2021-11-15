Идет регистрация на онлайн-чемпионат Sibur Challenge 2021

С 20 ноября по 7 декабря 2021 пройдет онлайн-чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021. К участию приглашают digital-специалистов, занимающихся машинным обучением. Призовой фонд — 650 тыс. рублей.
Организаторы мероприятия «Сибур Диджитал», AI Community и AI Today предлагают участникам решить следующую задачу: спрогнозировать месячный спрос по ключевым продуктам с детализацией до группы продуктов, клиента и т.д. Для построения прогнозной модели будет предоставлен исторический набор сделок, для каждой из которых указаны показатели, включая точную дату.
Участников чемпионата ждут:
- уникальные данные;
- общение с единомышленниками;
- возможность проявить себя и получить приглашение на работу или стажировку;
- сотрудничество с ведущими экспертами индустрии.
Финал состоится 11 декабря. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: sleepingpanda /
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