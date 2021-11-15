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Идет регистрация на онлайн-чемпионат Sibur Challenge 2021

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 20 ноября по 7 декабря 2021 пройдет онлайн-чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021. К участию приглашают digital-специалистов, занимающихся машинным обучением. Призовой фонд — 650 тыс. рублей.

Идет регистрация на онлайн-чемпионат Sibur Challenge 2021

Организаторы мероприятия «Сибур Диджитал», AI Community и AI Today предлагают участникам решить следующую задачу: спрогнозировать месячный спрос по ключевым продуктам с детализацией до группы продуктов, клиента и т.д. Для построения прогнозной модели будет предоставлен исторический набор сделок, для каждой из которых указаны показатели, включая точную дату.

Участников чемпионата ждут:

  • уникальные данные;
  • общение с единомышленниками;
  • возможность проявить себя и получить приглашение на работу или стажировку;
  • сотрудничество с ведущими экспертами индустрии.

Финал состоится 11 декабря. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: sleepingpanda / Shutterstock

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