Идет регистрация на онлайн-чемпионат Sibur Challenge 2021

С 20 ноября по 7 декабря 2021 пройдет онлайн-чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021. К участию приглашают digital-специалистов, занимающихся машинным обучением. Призовой фонд — 650 тыс. рублей.

Организаторы мероприятия «Сибур Диджитал», AI Community и AI Today предлагают участникам решить следующую задачу: спрогнозировать месячный спрос по ключевым продуктам с детализацией до группы продуктов, клиента и т.д. Для построения прогнозной модели будет предоставлен исторический набор сделок, для каждой из которых указаны показатели, включая точную дату.

Участников чемпионата ждут:

уникальные данные;

общение с единомышленниками;

возможность проявить себя и получить приглашение на работу или стажировку;

сотрудничество с ведущими экспертами индустрии.

Финал состоится 11 декабря. Подробная информация и регистрация — на сайте.